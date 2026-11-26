Due attività sospese, altrettanti titolari denunciati e sanzioni e ammende per 94mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Novara a Cerano, dove sono finite sotto verifica un bar-ristorante e un negozio di telefonia. In entrambi gli esercizi sono stati scoperti lavoratori in nero, insieme a diverse violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le irregolarità emerse ce n’è una particolarmente curiosa: uno dei lavoratori non regolarmente assunti era infatti un dipendente della pubblica amministrazione. Oltre all’impiego pubblico svolgeva un secondo lavoro in nero presso una delle due attività controllate. Non è stato precisato in quale esercizio lavorasse né sono stati diffusi particolari sulla sua identità o sull’ente di appartenenza.

Bar-ristorante e negozio di telefonia sospesi

Le verifiche sono state condotte dai militari specializzati nei controlli sul rispetto della normativa del lavoro. Gli accertamenti hanno interessato due esercizi commerciali di Cerano, appartenenti a settori differenti: la ristorazione e la vendita di prodotti e servizi di telefonia. In entrambe le attività sono state riscontrate irregolarità nelle assunzioni, oltre a violazioni delle disposizioni previste per la tutela dei dipendenti.

Le situazioni accertate hanno portato all’adozione di provvedimenti nei confronti dei rispettivi datori di lavoro. Per i due esercizi è scattata la sospensione dell’attività, mentre i titolari sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro e sicurezza, secondo quanto emerso dalle ispezioni.

Tra i lavoratori irregolari anche un dipendente pubblico

Il particolare che maggiormente distingue questa operazione riguarda la presenza di una persona già occupata nella pubblica amministrazione. Durante i controlli, i carabinieri hanno infatti individuato un dipendente pubblico impegnato in un’attività lavorativa non dichiarata, svolta parallelamente al proprio impiego. Una circostanza emersa nell’ambito delle verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro.

Le informazioni diffuse non consentono di stabilire se il secondo impiego fosse svolto nel bar-ristorante oppure nel negozio di telefonia. Non sono stati indicati nemmeno il ruolo ricoperto dal lavoratore nell’amministrazione pubblica o gli eventuali sviluppi disciplinari della vicenda. Il caso è emerso insieme alle altre irregolarità riscontrate dai militari durante gli accertamenti nelle due imprese.

Sanzioni e ammende per un totale di 94mila euro

Il bilancio economico dell’operazione è particolarmente consistente. Secondo quanto riportato da Radio Gold, l’importo complessivo delle sanzioni e delle ammende raggiunge 94mila euro. La cifra comprende le violazioni amministrative e quelle relative alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, contestate nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri.

Non è stata specificata la ripartizione delle somme tra i due esercizi, né il numero complessivo dei lavoratori irregolari individuati. Le informazioni disponibili confermano però che le violazioni hanno interessato entrambe le attività commerciali, determinando provvedimenti di sospensione e la denuncia dei rispettivi titolari alla Procura competente.

Controlli contro il lavoro sommerso e per la sicurezza

L’operazione rientra nelle attività di vigilanza condotte dal Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma, finalizzate a contrastare l’impiego irregolare dei lavoratori e a verificare il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza. La tutela dei dipendenti passa anche dalla regolarità dei contratti, dagli obblighi contributivi e dall’adozione delle misure necessarie per prevenire gli infortuni.

I controlli hanno quindi una doppia finalità: individuare le situazioni di lavoro sommerso e verificare che le imprese garantiscano condizioni adeguate ai propri addetti. Nel caso di Cerano, le irregolarità hanno determinato conseguenze immediate per i due esercizi. Le denunce dei titolari rappresentano l’avvio dei relativi sviluppi giudiziari e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità penale.

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