A Rivò, suggestiva frazione di Coggiola, il Natale tornerà a prendere vita tra le antiche viuzze grazie al tradizionale presepe diffuso. L’inaugurazione è in programma martedì 8 dicembre e l’allestimento rimarrà visitabile fino al 17 gennaio 2027. I volontari del comitato organizzatore sono già al lavoro per trasformare il piccolo abitato in un grande scenario natalizio a cielo aperto, capace di incantare grandi e piccoli.

Saranno oltre 150 i personaggi a grandezza naturale distribuiti lungo un percorso che attraverserà cortili, vecchi locali, portoni e angoli caratteristici della frazione. Un viaggio emozionante nella vita di una volta, tra ambientazioni ricostruite con cura e scorci che sembrano usciti da un’altra epoca. Ogni figura contribuirà a raccontare le abitudini, i lavori e le tradizioni di un mondo ormai lontano.

Oltre 150 personaggi raccontano gli antichi mestieri

Passeggiando tra le case sarà possibile incontrare lavandaie, tessitrici, contadine e venditori ambulanti, tutti riprodotti attraverso fantocci a grandezza naturale e scenografie ricche di particolari. Non mancheranno il portalettere, il panettiere intento al lavoro, la chiesa gremita e i pastori accampati nei cortili. Un insieme di scene che restituirà l’atmosfera quotidiana dei piccoli paesi del passato.

Le finestre illuminate e i portoni socchiusi diventeranno altrettanti piccoli palcoscenici, invitando i visitatori a scoprire cosa si nasconde dietro ogni angolo. L’attenzione ai dettagli è uno degli elementi distintivi dell’iniziativa, dagli abiti dei personaggi agli oggetti utilizzati per ricostruire gli ambienti. Il risultato sarà un itinerario da percorrere con calma, lasciandosi sorprendere dalle diverse ambientazioni.

Tante novità e il coinvolgimento dei bambini

«Stiamo lavorando da diversi mesi per curare ogni aspetto nei minimi particolari e per farci trovare pronti», spiegano i curatori dell’iniziativa. E annunciano una novità importante: molte delle scene sono state completamente rinnovate. «Quest’anno abbiamo introdotto una vera e propria “rivoluzione”, rinnovando e cambiando molte delle scene», raccontano gli organizzatori, impegnati negli ultimi preparativi.

Un ruolo particolare sarà riservato anche ai più piccoli. I bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Coggiola saranno infatti coinvolti attivamente nel progetto, contribuendo a rendere ancora più partecipata la manifestazione. Il presepe non sarà soltanto un’esposizione da visitare, ma anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alle tradizioni e alla storia del territorio.

Da un’idea di William Pertegato a una tradizione collettiva

La storia del presepe diffuso di Rivò nasce dalla passione di William Pertegato, proprietario di una casa nella frazione. Tutto era cominciato quasi per gioco insieme alla madre, con una prima edizione che nel tempo ha saputo conquistare l’interesse degli abitanti. Quell’idea iniziale si è progressivamente allargata, coinvolgendo nuove persone e trasformandosi in una manifestazione capace di mobilitare la comunità.

Con il passare degli anni è nato un comitato organizzatore che continua ad arricchire il percorso, aggiungendo personaggi, ambientazioni e nuove proposte. La soddisfazione più grande resta l’arrivo dei visitatori, come spiegano i curatori: «Vedere così tante persone fare visita al nostro presepe è una soddisfazione enorme: per noi è il modo migliore per valorizzare e far conoscere la nostra frazione».

Apertura l’8 dicembre, poi spettacoli e iniziative

Il calendario prenderà il via martedì 8 dicembre, con l’inaugurazione ufficiale dell’allestimento. Il percorso resterà visitabile fino al 17 gennaio, offrendo diverse settimane per scoprire le scenografie e gli angoli più caratteristici del paese. Alla visita del presepe si affiancheranno spettacoli e momenti di intrattenimento, a partire proprio dalla giornata inaugurale, con un programma di iniziative collaterali.

Tra gli appuntamenti annunciati figura anche la solenne messa della vigilia di Natale, che contribuirà ad arricchire il periodo delle festività. Per Rivò si prepara dunque una nuova edizione di una manifestazione che unisce creatività, memoria e partecipazione. Un’occasione per riscoprire il fascino di una piccola frazione e lasciarsi trasportare nell’atmosfera del Natale di una volta.

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