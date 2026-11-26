Conti finanziari, una parte di un immobile nel Leccese e quote di tre società confiscati nell’ambito di una frode fiscale da oltre 3,4 milioni di euro. Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Vercelli ha eseguito una confisca definitiva fino a circa 1,4 milioni di euro nei confronti di un commercialista residente nel Salento, condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per reati tributari.

Il provvedimento, disposto dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vercelli e divenuto definitivo, rappresenta uno degli sviluppi di una complessa indagine avviata nel 2022 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria. Al centro dell’inchiesta una frode basata su crediti d’imposta inesistenti, utilizzati da imprenditori del settore della logistica per compensare debiti nei confronti del fisco.

Crediti fiscali inventati per non pagare le imposte

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, il sistema coinvolgeva alcuni imprenditori del settore logistico che utilizzavano crediti fiscali inesistenti per ridurre artificiosamente le somme dovute all’erario. La frode avrebbe raggiunto un valore superiore a 3,4 milioni di euro, attraverso operazioni contabili costruite per far apparire legittime compensazioni che in realtà non avevano alcun fondamento.

Un ruolo importante era svolto da due consulenti fiscali che, secondo gli investigatori, predisponevano veri e propri “pacchetti di modelli evasivi”. Il meccanismo prevedeva contratti con società inattive che cedevano crediti inesistenti in cambio di denaro. Venivano inoltre attribuiti costi fittizi per attività di ricerca e sviluppo a due aziende coinvolte, facendo comparire nelle dichiarazioni crediti fiscali non spettanti.

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Nel 2023 sequestrati beni per 1,2 milioni di euro

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli, aveva già portato nel 2023 a un importante intervento patrimoniale. Su delega dell’autorità giudiziaria, la guardia di finanza aveva sequestrato beni per complessivi 1,2 milioni di euro, intervenendo nei confronti di nove persone e due società coinvolte nella vicenda.

Il sequestro aveva riguardato immobili, automobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. L’attività investigativa aveva permesso di ricostruire il sistema utilizzato per creare e sfruttare i crediti inesistenti. Le verifiche avevano fatto emergere il coinvolgimento di diversi soggetti, dagli imprenditori ai professionisti incaricati di predisporre la documentazione fiscale necessaria alle operazioni fraudolente.

Commercialista condannato a tre anni e quattro mesi

Gli sviluppi giudiziari hanno portato gli altri imputati a scegliere procedimenti alternativi, tra patteggiamenti e messe alla prova. Nei confronti delle società coinvolte sono state inoltre applicate sanzioni pecuniarie previste dalla normativa sulla responsabilità degli enti. Gli altri soggetti hanno garantito il pagamento del debito tributario, mentre la posizione di uno dei due consulenti fiscali ha avuto un esito differente.

Il professionista, residente nel Salento, è stato condannato in via definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per reati legati all’indebita compensazione di crediti inesistenti e all’emissione di fatture false. Nei suoi confronti è stata disposta una confisca fino a circa 1,4 milioni di euro, anche per equivalente, cioè su beni nella sua disponibilità per un valore corrispondente a quello stabilito dal provvedimento.

Confiscati anche un immobile nel Leccese e quote societarie

Su delega della Procura di Vercelli, i finanzieri hanno quindi dato esecuzione alla sentenza definitiva, acquisendo i beni individuati nel patrimonio del condannato. La confisca ha interessato saldi di rapporti finanziari e quote di tre società, oltre a una parte di un immobile situato in provincia di Lecce. Si tratta di beni che erano nella disponibilità del professionista coinvolto nella frode.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale condotte dalla guardia di finanza, con particolare attenzione alle frodi realizzate attraverso documentazione contabile e crediti d’imposta fittizi. L’obiettivo è recuperare le risorse sottratte al fisco e contrastare la concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano gli obblighi tributari.

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