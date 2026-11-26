Un capolavoro di oltre cinquecento anni fa torna a splendere nel cuore di Varallo. Questa mattina, giovedì 26 novembre, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie viene presentato il restauro della monumentale Parete gaudenziana, realizzata nel 1513 da Gaudenzio Ferrari. Un evento per il quale sono attese oltre 500 persone, chiamate a celebrare la restituzione alla città di uno dei suoi tesori artistici più preziosi.

Ma la giornata riserva anche un’occasione davvero speciale per gli appassionati d’arte: da oggi e per i prossimi tre giorni sarà possibile salire sui primi due livelli del ponteggio e osservare gli affreschi da una prospettiva inconsueta. Un’opportunità per ammirare da pochi passi i dettagli del capolavoro, prima che la struttura venga smontata e la grande parete torni visibile nella sua interezza.

Quattro giorni per ammirare gli affreschi da vicino

La possibilità di accedere ai primi livelli del ponteggio rappresenta uno dei momenti più interessanti delle celebrazioni. I visitatori potranno avvicinarsi alle scene delle Storie della vita e passione di Cristo, scoprendo particolari dei volti, dei colori e delle figure che normalmente si osservano soltanto dal basso. Un punto di vista eccezionale su un’opera del Rinascimento che continua ad affascinare dopo oltre cinque secoli.

La struttura utilizzata durante il restauro comincerà a essere smontata lunedì 30 novembre. Le operazioni dovrebbero concludersi entro venerdì 4 dicembre, quando l’intera composizione tornerà finalmente libera dai ponteggi. La Parete gaudenziana si estende su 121,30 metri quadrati di pittura murale, una superficie monumentale che rende ancora più straordinario il lavoro compiuto dall’artista valsesiano.

Un lungo restauro per restituire splendore ai colori originali

L’intervento è stato interamente finanziato dal Ministero della cultura e progettato e diretto dalla Soprintendenza di Novara, guidata da Federico Barello. Il cantiere sulla grande parete è iniziato il 30 settembre 2025, con una sospensione durante l’inverno e la ripresa nella primavera successiva. Un lavoro complesso, inserito in un programma di restauri avviato nel 2018 sugli affreschi della chiesa.

Le indagini preliminari avevano evidenziato uno stato di conservazione generalmente buono, ma anche alcune criticità nei riquadri inferiori. Molte erano riconducibili a interventi eseguiti in passato, tra cui quello del pittore varallino Giulio Arienta nel 1877-1878. La pulitura, rifinita anche attraverso l’impiego della tecnologia laser, ha permesso di recuperare brillantezza cromatica e qualità del segno originale.

Indagini scientifiche e nuove tecnologie al servizio dell’arte

Prima di intervenire direttamente sui dipinti sono state effettuate approfondite analisi multispettrali dal Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, insieme al laboratorio scientifico della Soprintendenza della Valle d’Aosta. Il Comune di Varallo, proprietario della chiesa, ha messo a disposizione un braccio elevatore. Le indagini hanno permesso di studiare materiali e tecniche esecutive, oltre alle condizioni delle superfici.

Durante il cantiere sono stati condotti ulteriori approfondimenti con il contributo del professor Ulderico Santamaria dell’Università della Tuscia. Importante anche il rilievo tridimensionale realizzato da Esplorativa Architetti di Torino. Una documentazione digitale dettagliata ha accompagnato tutte le operazioni, consentendo di raccogliere informazioni utili anche per la futura conservazione del ciclo pittorico.

Una squadra di restauratrici per il capolavoro di Gaudenzio Ferrari

La progettazione e la direzione dei lavori sono state curate da Emanuela Ozino Caligaris, funzionaria restauratrice della Soprintendenza, insieme a Benedetta Brison, responsabile unica del procedimento. L’appalto è stato affidato al Consorzio Arké di Roma, con Maria Chiara Ceriotti responsabile del cantiere. Un’équipe specializzata ha lavorato con particolare attenzione alla conservazione della materia pittorica originale.

Alla realizzazione dell’intervento hanno partecipato le restauratrici Gabriella Dal Monte, Marta Saltarin, Francesca Frassati, Eleonora Genova, Eleonora Gigante e Alessandra Raffo. La metodologia era stata sperimentata nel novembre 2024 da Anna Borzomati su una scena del ciclo. Le integrazioni pittoriche sono state limitate alle abrasioni e alle lacune, evitando di alterare la testimonianza autentica dell’artista.

Un patrimonio che Varallo restituisce al mondo

Il completamento dei lavori rappresenta molto più della conclusione di un intervento conservativo. La Parete gaudenziana è uno dei grandi capolavori del patrimonio artistico valsesiano, capace di raccontare attraverso immagini monumentali la vita e la passione di Cristo. La chiesa di Santa Maria delle Grazie ritrova così il suo straordinario protagonista, finalmente valorizzato da un restauro approfondito.

La presentazione di oggi segna dunque un momento importante per Varallo, per la Valsesia e per tutti coloro che amano l’arte rinascimentale. E la possibilità di salire sui ponteggi rende questi giorni ancora più speciali. Un’occasione irripetibile per incontrare da vicino il genio di Gaudenzio Ferrari, prima che i suoi affreschi tornino a dominare la chiesa dall’alto della loro monumentale bellezza.

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