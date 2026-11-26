La Neurologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara ha ottenuto l’Angels Diamond Award per la gestione dell’ictus ischemico acuto. Il riconoscimento riguarda il percorso ospedaliero e valuta indicatori di tempestività e qualità dell’assistenza: non è un premio assegnato al 118.

Secondo il comunicato dell’Università del Piemonte Orientale, tra i parametri considerati figurano i tempi di trattamento, la rapidità degli esami di imaging, la ricanalizzazione e la presa in carico nella Stroke Unit.

Un percorso che coinvolge più servizi

La gestione descritta dall’AOU parte dall’intervento del 118 e prosegue al Pronto soccorso, con il coinvolgimento della Radiologia, fino alla Stroke Unit, coordinata dal neurologo Roberto Tarletti e afferente alla Neurologia. Il riconoscimento riguarda quindi un percorso integrato, non soltanto l’attività di un singolo reparto.

Tra gli indicatori citati ci sono i tempi door-to-needle e door-to-groin, cioè gli intervalli tra l’arrivo in ospedale e specifiche procedure, oltre alla tempestività degli esami, allo screening della disfagia, alla terapia alla dimissione e all’ammissione in Stroke Unit. Per i premi ospedalieri Angels, le strutture devono registrare i dati di almeno 30 pazienti consecutivi con ictus in ciascun trimestre nei registri previsti. La pagina ufficiale dei premi Angels illustra i livelli e i criteri della categoria ESO.

La guardia neurologica attiva 24 ore su 24

La Neurologia è diretta da Cristoforo Comi, professore associato del Dipartimento di Medicina traslazionale. Nel comunicato Comi afferma che il team opera «da un anno» 24 ore su 24. L’AOU aveva annunciato l’introduzione della guardia neurologica attiva dall’inizio di novembre 2025, in sostituzione della reperibilità notturna.

L’annuncio del riconoscimento non riporta i risultati del Maggiore nei singoli indicatori né il trimestre a cui si riferiscono i dati valutati. Per conoscere nel dettaglio le prestazioni locali servirebbero quei valori e il relativo periodo di riferimento; il comunicato non indica neppure se il premio rientri nella categoria ESO o WSO.

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