La coxartrosi è l’artrosi dell’anca, una malattia degenerativa che determina un consumo progressivo della cartilagine che riveste la testa del femore e l’acetabolo. Con il tempo la cartilagine si assottiglia, l’osso sottostante si modifica e l’articolazione diventa dolorosa e rigida. Può essere primaria, provocata dall’invecchiamento e dalla predisposizione genetica, oppure secondaria, legata a displasia dell’anca, conflitto femoro-acetabolare, esiti di traumi o fratture, necrosi della testa femorale o malattie infiammatorie. È tra le patologie articolari più frequenti dopo i 50-60 anni e in Italia si eseguono ogni anno oltre 100.000 interventi di protesi d’anca. In Habilita I Cedri, la casa di cura di Fara Novarese (NO) specializzata in chirurgia protesica in ambito ortopedico, si tratta di un intervento ricorrente. Ne parliamo con il Dr. Alberto Giuffrida, ortopedico del presidio piemontese.

Quali sintomi possono far sospettare una coxartrosi?

«La Coxartrosi si manifesta con dolore all’inguine, spesso irradiato alla coscia e talvolta al ginocchio; rigidità articolare, soprattutto al mattino o dopo un periodo di riposo; difficoltà nei gesti quotidiani come infilare calze e scarpe, entrare e uscire dall’auto, salire le scale; zoppia e riduzione dell’autonomia di marcia e dolore notturno o a riposo, tipico delle fasi più avanzate».

Qual è il percorso diagnostico?

«Il percorso comincia dalla visita ortopedica: si analizzano la storia clinica, l’andatura, l’escursione articolare e si eseguono test specifici per l’anca. L’esame radiologico di base nel sospetto di coxartrosi è una radiografia del bacino sotto carico. Questo esame evidenzia i segni tipici della patologia — come la riduzione dello spazio articolare, la comparsa di osteofiti e le alterazioni della testa femorale — e permette di valutare la gravità del quadro. La visita serve inoltre a distinguere la coxartrosi da altre cause di dolore simile (patologie della colonna lombare, borsite trocanterica o problemi dei tessuti molli): una diagnosi accurata è il primo passo per evitare trattamenti inutili».

Quali sono le possibilità di trattamento?

«Il trattamento è sempre graduale e personalizzato. Può essere di tipo conservativo e prevede il controllo del peso, esercizio terapeutico e fisioterapia mirata, farmaci antidolorifici e antinfiammatori e infiltrazioni intra-articolari, eseguite sotto guida ecografica per garantire la massima precisione. In questi casi si utilizzano corticosteroidi per un effetto antinfiammatorio rapido ma di durata limitata; acido ialuronico per migliorare la lubrificazione e la viscoelasticità del liquido sinoviale; PRP (Plasma Ricco di Piastrine). Questo caso particolare è un trattamento biologico ottenuto da un piccolo prelievo di sangue del paziente. Il sangue viene centrifugato per concentrare le piastrine, ricche di fattori di crescita ad azione antinfiammatoria e di modulazione del dolore. È indicato soprattutto nelle forme lievi-moderate, in pazienti che desiderano rimandare l’intervento protesico o che non rispondono a sufficienza ad altri trattamenti. Può ridurre il dolore e migliorare la funzione per diversi mesi, sebbene la risposta vari da paziente a paziente. Queste terapie alleviano i sintomi e preservano la funzione dell’anca, ma non possono rigenerare la cartilagine né arrestare la progressione dell’artrosi».

Quando diventa necessario intervenire chirurgicamente?

«L’intervento chirurgico si rende necessario quando il dolore e la limitazione funzionale compromettono in modo importante la qualità di vita (sonno, lavoro, autonomia, cammino) e il trattamento conservativo non offre più benefici, in presenza di un quadro radiografico coerente. Non esiste un’età “giusta” né un momento imposto rigidamente dalla radiografia: la decisione viene presa insieme al paziente, valutandone i sintomi e le aspettative. Aspettare troppo a lungo può portare a una perdita di massa muscolare, rigidità e deformità, rendendo l’intervento più complesso e il recupero più lento. L’intervento d’elezione è la protesi totale d’anca, che consiste nel sostituire le superfici articolari consumate con componenti protesiche in metallo, polietilene o ceramica. Le protesi moderne offrono un’ottima durata (nella grande maggioranza dei casi oltre i 20 anni) e permettono di tornare a una vita pienamente attiva. Oggi, inoltre, l’intervento può essere eseguito con tecniche a minore invasività, che riducono il trauma sui tessuti e accelerano il recupero».

L’intervento è molto invasivo?

«Tra le diverse opzioni chirurgiche per l’impianto di protesi d’anca, la via d’accesso anteriore con incisione “bikini” rappresenta la mia tecnica di scelta. A differenza delle vie tradizionali, consente di raggiungere l’articolazione passando attraverso i piani muscolari naturali, senza sezionare né distaccare alcun muscolo. L’incisione viene eseguita lungo le linee della piega inguinale, risultando esteticamente molto discreta e praticamente invisibile anche indossando un costume o la biancheria. I vantaggi clinici e funzionali di questo approccio sono rilevanti:

Rispetto assoluto della muscolatura: zero sezioni tendinee o muscolari, che si traducono in un dolore post-operatorio nettamente inferiore.

zero sezioni tendinee o muscolari, che si traducono in un dolore post-operatorio nettamente inferiore. Mobilizzazione ultra-precoce: i pazienti riescono a mettersi in piedi e muovere i primi passi già poche ore dopo l’intervento.

i pazienti riescono a mettersi in piedi e muovere i primi passi già poche ore dopo l’intervento. Recupero funzionale accelerato: una ripresa della normale autonomia quotidiana molto più rapida rispetto alla chirurgia tradizionale.

una ripresa della normale autonomia quotidiana molto più rapida rispetto alla chirurgia tradizionale. Stabilità articolare e sicurezza: un minor rischio intrinseco di lussazione della protesi, che nella maggior parte dei casi permette di evitare le fastidiose restrizioni nei movimenti post-operatori.

un minor rischio intrinseco di lussazione della protesi, che nella maggior parte dei casi permette di evitare le fastidiose restrizioni nei movimenti post-operatori. Eccellente risultato estetico: grazie al posizionamento e all’orientamento dell’incisione secondo i canoni della chirurgia plastica estetica (“bikini line”)».

Come si articola il percorso dopo l’intervento?

«Grazie all’approccio mini-invasivo e ai protocolli di gestione del dolore avanzati, il percorso di recupero è oggi molto più rapido e confortevole rispetto al passato. Nei primi giorni dopo l’intervento il paziente si alza dal letto già dopo poche ore o, al massimo, la mattina successiva, iniziando subito a camminare con l’ausilio di due bastoni canadesi. La dimissione avviene solitamente dopo pochi giorni, in condizioni di piena sicurezza. Il recupero prosegue con una fisioterapia mirata e personalizzata, volta a stimolare il tono muscolare e a correggere la deambulazione. Nel giro di 3-4 settimane, la maggior parte dei pazienti abbandona i bastoni e riesce a svolgere le normali attività domestiche e lavorative sedentarie in autonomia. Gradualmente, nel giro di qualche mese, è possibile riprendere le attività sportive a basso impatto e amiche dell’articolazione (come nuoto, bicicletta o camminate prolungate), riconquistando una qualità di vita piena e senza dolore».

Quali consigli dare a chi avverte i primi sintomi?

«Non sottovalutare il dolore all’inguine o alla coscia, anche se intermittente, e non attribuirlo automaticamente alla schiena o al ginocchio. Ma, soprattutto, rivolgersi a un medico ortopedico per una valutazione specialistica: una diagnosi precoce permette di impostare subito la strategia corretta».

Per informazioni o prenotazioni:

Telefono: 0321.818111

Email: accettazioni@icedri.net

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