Nuovi limiti di velocità sulle strade provinciali tra Rovasenda, Gattinara e gli altri centri della zona, dove il traffico è aumentato sensibilmente dopo il crollo del ponte di Quinto Vercellese. La Provincia ha emanato nelle scorse ore un’ordinanza che introduce limiti di 50 e 30 chilometri orari su numerose arterie, per cercare di contenere i rischi legati alla maggiore circolazione di automobili e mezzi pesanti.

Il provvedimento interessa in particolare le strade utilizzate come alternativa alla provinciale 594, interrotta in seguito al cedimento del ponte. Tra le zone maggiormente coinvolte ci sono Rovasenda e Buronzo, ma le disposizioni riguardano anche collegamenti verso Gattinara, Ghislarengo, Arborio e altri comuni della pianura vercellese. La nuova segnaletica indicherà agli automobilisti le velocità da rispettare.

Rovasenda e Gattinara, ecco dove si dovrà rallentare

Per quanto riguarda il nord della provincia, una delle principali novità interessa la provinciale 3 Saluggia-Gattinara, con il limite di 50 chilometri orari nel tratto che attraversa i territori comunali di Buronzo e Rovasenda. La stessa velocità massima è stata stabilita anche per l’intera provinciale 65 Rovasenda-Ghislarengo, un altro collegamento interessato dal provvedimento.

Il limite dei 50 chilometri orari riguarda inoltre la provinciale 110 San Giacomo-Rovasenda, tra il terzo e il quarto chilometro. Sono dunque diversi i tratti della rete viaria attorno a Rovasenda sui quali sarà necessario prestare maggiore attenzione. Le nuove disposizioni sono legate al cambiamento dei flussi di traffico provocato dalla chiusura del ponte di Quinto.

Limiti a 30 chilometri orari su altre provinciali

L’ordinanza riguarda anche numerose altre strade del Vercellese. Il limite dei 50 chilometri orari viene introdotto sull’intera estensione delle provinciali 57 Balocco-Albano, 58 Villarboit-San Giacomo, 59, 60 Balocco-San Giacomo, 61 Arborio-Buronzo e 96 Balocco-Bastia. Un’ulteriore riduzione a 30 chilometri orari è prevista sulla provinciale 57 in prossimità del Canale Cavour.

Il limite dei 50 è stato disposto anche sulla provinciale 113 Formigliana-Buronzo, con riduzione a 30 chilometri orari nei pressi del ponte sul Canale Cavour. Velocità massima di 30 chilometri orari sull’intero tracciato, invece, per la provinciale 94 Villarboit-Formigliana e per la provinciale 97 Arborio-sp58. Su tutte le strade interessate verrà collocata la relativa segnaletica.

Più auto e camion su strade già in difficoltà

La decisione della Provincia nasce dalla necessità di fronteggiare una situazione di emergenza viabilistica. Dopo il crollo del ponte di Quinto, infatti, una parte consistente del traffico si è riversata sulle strade alternative, comprese quelle normalmente percorse da un numero molto più contenuto di veicoli. Un aumento che riguarda anche i camion, con conseguenze sulle condizioni di sicurezza della circolazione.

Nell’ordinanza vengono evidenziate le criticità di queste arterie, alcune delle quali presentano problemi di larghezza, visibilità, conformazione e resistenza della pavimentazione. Strade non progettate per sopportare gli attuali volumi di traffico, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti. Il documento è stato trasmesso a dieci amministrazioni comunali e agli enti competenti, compresa la prefettura.

Il ponte di Quinto dovrebbe riaprire ad aprile

I nuovi limiti si inseriscono in una situazione destinata a proseguire ancora per diversi mesi. La chiusura della provinciale 594 continua infatti a condizionare gli spostamenti tra le diverse località del Vercellese, costringendo molti automobilisti a utilizzare percorsi alternativi. La pressione sulla viabilità secondaria resta quindi elevata, in particolare lungo i collegamenti che attraversano la pianura a nord di Vercelli.

Una prospettiva per il ritorno alla normalità arriva dalle ultime comunicazioni della Provincia. Secondo le indicazioni fornite, la riapertura del ponte di Quinto è prevista entro la prima metà di aprile 2027. Fino ad allora, gli automobilisti dovranno fare i conti con i percorsi alternativi e con i nuovi limiti di velocità introdotti per rendere più sicura la circolazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati