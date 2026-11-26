Due vincite nella stessa ricevitoria e un bottino complessivo di 263.300 euro. La fortuna ha fatto tappa a Marano Ticino, nel Novarese, dove nell’estrazione del Lotto di martedì 24 novembre sono state registrate due giocate particolarmente fortunate. Il colpo più clamoroso ha fruttato ben 244.625 euro a fronte di una puntata di appena 3,50 euro. Un risultato davvero sorprendente, che ha portato il piccolo centro alla ribalta delle cronache.

Entrambe le vincite sono state realizzate nella ricevitoria di via Sempione, come riportato da Agipronews. La seconda giocata ha permesso di incassare 18.675 euro, portando così il totale a oltre 263mila euro. Due premi importanti concentrati nello stesso punto vendita e nella medesima estrazione. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità dei fortunati giocatori, né è stato precisato se le schedine appartengano a persone differenti.

Con 3,50 euro ne vince quasi 245mila

A colpire è soprattutto l’importo della vincita maggiore, ottenuta con una spesa davvero contenuta. Il giocatore ha puntato 3,50 euro sulla ruota di Milano, riuscendo a centrare una combinazione particolarmente redditizia. La schedina ha totalizzato sei ambi, quattro terni e una quaterna, facendo lievitare il premio fino a 244.625 euro. Una cifra che rappresenta il risultato più significativo della doppia vincita novarese.

Il rapporto tra la somma giocata e quella incassata rende ancora più sorprendente l’episodio. Con una puntata di pochi euro, infatti, è arrivato un premio di dimensioni eccezionali. Il risultato è legato alla combinazione dei numeri estratti e alle diverse categorie di vincita centrate sulla ruota milanese. Come sempre nel Lotto, si tratta di un evento affidato interamente al caso, senza alcuna garanzia di ripetibilità.

Un’altra vincita da 18.675 euro nella stessa ricevitoria

Ma le sorprese non sono finite con il premio più consistente. Sempre nella ricevitoria di via Sempione, infatti, è stata registrata una seconda vincita del valore di 18.675 euro. In questo caso la combinazione fortunata ha centrato quattro terni e una quaterna, permettendo di conquistare un’altra somma importante. Un doppio risultato che rende particolarmente singolare l’estrazione del 24 novembre per Marano Ticino.

Sommando i due premi si raggiunge la cifra esatta di 263.300 euro, una somma decisamente significativa per due giocate effettuate nello stesso esercizio commerciale. Il piccolo comune del Novarese si ritrova così protagonista di una giornata fortunata al Lotto. Resta il mistero sui vincitori: al momento le informazioni diffuse riguardano esclusivamente gli importi, le combinazioni centrate e il luogo in cui sono state effettuate le giocate.

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