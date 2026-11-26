BORGOSESIA – Venerdì 27 novembre a Borgosesia sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e un aumento della copertura nuvolosa nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo. Le temperature resteranno piuttosto basse, con una minima di 4°C e una massima di 7°C. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sudest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.309 metri. Il quadro meteorologico sulla Valsesia sarà nel complesso tranquillo, anche se il sole dovrà fare i conti con una presenza crescente delle nubi. La giornata inizierà con condizioni relativamente variabili, tra annuvolamenti e aperture, mentre nel pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà a diventare più compatta. Non sono comunque attese piogge, un elemento che distingue la giornata da quelle più perturbate dei giorni precedenti.

Mattino: nubi sparse e schiarite, minima di 4 gradi

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da un’alternanza tra nuvole e momenti più luminosi. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, senza una copertura particolarmente compatta, mentre le temperature scenderanno fino a una minima di 4°C. Il vento sarà debole e proverrà da Nord, senza particolari rinforzi indicati. Nonostante l’umidità in aumento sul territorio regionale, a Borgosesia non sono previste precipitazioni. La mattinata dovrebbe quindi trascorrere all’insegna di una variabilità asciutta, con condizioni complessivamente tranquille per chi dovrà spostarsi o svolgere attività all’aperto.

Pomeriggio: nuvolosità più compatta e massima di 7°C

Nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno ad aumentare, diventando a tratti più consistenti. Le schiarite potranno comunque alternarsi agli annuvolamenti, senza che il cielo rimanga necessariamente coperto per tutto il periodo. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mantenendo un clima piuttosto freddo. La ventilazione resterà debole, ma ruoterà dai quadranti di Sudest. Il passaggio di nubi più compatte sarà legato alle infiltrazioni umide in arrivo sulla regione, che interesseranno in modo particolare le aree pedemontane. Per Borgosesia, tuttavia, il dato più importante resta l’assenza di fenomeni: anche nel pomeriggio non sono attese piogge, nonostante l’aumento della copertura nuvolosa.

In serata: nuvole alternate a qualche apertura, tempo asciutto

La nuvolosità potrà continuare a caratterizzare il cielo anche nelle ore serali, ma senza un peggioramento associato a precipitazioni. La giornata si concluderà quindi con condizioni sostanzialmente asciutte, dopo un pomeriggio più grigio rispetto alle prime ore. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio di Borgosesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 28 novembre: previsto cielo poco nuvoloso, con maggiori aperture rispetto a venerdì;

previsto cielo poco nuvoloso, con maggiori aperture rispetto a venerdì; Domenica 29 novembre: attese ancora condizioni poco nuvolose, con tempo nel complesso stabile;

attese ancora condizioni poco nuvolose, con tempo nel complesso stabile; Lunedì 30 novembre: possibili velature sparse, in un contesto senza indicazioni di precipitazioni significative.

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