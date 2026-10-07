Addio alla maestra Laura Zanetta, il ricordo commosso di generazioni di alunni

È stato celebrato nei giorni scorsi a Cureggio il funerale di Laura Zanetta, nota insegnante. La donna ha cessato di vivere all’ospedale di Borgomanero, all’età di 78 anni. Laura Zanetta per molti semplicemente “la maestra Laura”. Per anni aveva insegnato a Prato Sesia, lasciando un ricordo profondo tra tanti bambini che oggi, diventati adulti, hanno voluto salutarla con parole di affetto dopo la notizia della sua scomparsa.

Il necrologio annuncia che Laura Zanetta si è spenta dopo una lunga malattia. A darne il triste annuncio sono la sorella Lorella, il fratello Mario con Maria Pia, il nipote Mirko e gli altri parenti. Il rosario è stato recitato domenica 27 settembre nella chiesa parrocchiale di Cureggio, dove lunedì 28 settembre si sono celebrati i funerali.

I ricordi degli ex alunni di Prato Sesia

La notizia è stata condivisa anche sul gruppo Facebook “Sei di Prato Sesia se…”, e in breve tempo sono comparsi i ricordi di chi aveva incontrato Laura Zanetta sui banchi di scuola. Una presenza che, a distanza di tanti anni, continua evidentemente a occupare un posto particolare nella memoria degli ex alunni pratesi.

«Un caro saluto alla maestra di tanti pratesi – scrive un’ex alunna –. Coi suoi modi particolari, ma forse proprio per questo mai noiosi e spesso appassionanti, ha insegnato matematica e scienze a noi bambini». Un messaggio che si conclude con parole semplici e sentite: «Porteremo il tuo ricordo sempre nel nostro cuore».

Quelle schede con le ranocchie rimaste nella memoria

C’è poi chi, appresa la notizia, è tornato con il pensiero direttamente agli anni delle elementari. «La mia maestra di matematica – scrive un’altra persona –. Ricordo ancora le sue simpatiche schede con le ranocchie da contare. Ciao maestra Laura». Un piccolo particolare che racconta più di tante parole il legame creato in classe.

Sono proprio questi ricordi quotidiani a restituire l’immagine di un’insegnante capace di lasciare una traccia nel tempo. Non soltanto formule, numeri e lezioni di scienze, ma anche gesti, metodi e dettagli che sono rimasti impressi dopo decenni. E così Prato Sesia saluta una maestra che ha accompagnato nella crescita molti suoi bambini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati