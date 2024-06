Alessandro Carini vince facile e resta alla guida di Romagnano. Il sindaco uscente raccoglie il 61 per cento dei voti.

Vittoria senza patemi d’animo per Alessandro Carini, che si conferma sindaco di Romagnano mettendo insieme poco più del 61 per cento dei voti. Più precisamente, la lista “Valorizziamo Romagnano” ha raccolto 1.154 voti.

Staccate le altre due liste concorrenti: “Siamo Romagnano” di Silvio Landolfa ha raccolto 517 voti, pari al 27 per cento circa, mentre “Insieme per Romagnano” di Marco Del Conte si è fermata a 218 voti, pari all’11 per cento circa.

Su 3.129 cittadini aventi diritto al voto sono andati alle urne in 1.973 (63 per cento)

