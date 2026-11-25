Vincenzo Sciortino è stato confermato presidente di Anpas Piemonte per il quadriennio 2026-2030. Nel Consiglio regionale siedono anche Guido Vigna, già presidente del Servizio Radio Emergenza di Grignasco, e Riccardo Bianchi, già presidente del Gruppo Radio Emergenza di Sizzano.

A Sciortino si affianca Michele Isoardi, nominato vicepresidente regionale. La conferma del presidente e la definizione degli incarichi sono riportate anche da ANSA.

Il Consiglio eletto a Torino

L’assemblea elettiva del Comitato regionale si è svolta il 17 ottobre 2026 a Torino. Anpas Piemonte ha pubblicato l’elenco dei 21 consiglieri eletti; in seguito sono stati definiti gli incarichi di presidenza e vicepresidenza. Tra gli eletti, Vigna e Bianchi collegano il nuovo organo regionale alle associazioni di Grignasco e Sizzano.

Nel presentare il nuovo assetto, Sciortino ha indicato come obiettivo quello di rappresentare le associazioni e accompagnarle nelle difficoltà e nei cambiamenti, come riportato da ANSA. La notizia riguarda la governance regionale: le fonti consultate non annunciano cambiamenti ai servizi di soccorso o alle altre attività delle associazioni nel Novarese.

Il mandato fino al 2030

Il quadriennio appena avviato porta quindi alla guida di Anpas Piemonte Sciortino, affiancato da Isoardi come vicepresidente, e comprende nel Consiglio i due esponenti legati alle realtà di Grignasco e Sizzano. La pagina ufficiale dell’assemblea elettiva di Anpas Piemonte riporta la data dell’incontro e i nomi dei consiglieri eletti.

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