La neve è tornata a imbiancare l’alta Valsesia e l’alta Valsessera, assieme ad molte aree del Piemonte. Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, i fiocchi hanno ricoperto i paesi più alti della valle, come Alagna, Rima e Carcoforo, regalando un paesaggio decisamente invernale. Una bella nevicata ha interessato anche le piste del Monte Rosa, mentre più in basso le precipitazioni sono rimaste prevalentemente sotto forma di pioggia.

Il peggioramento ha coinvolto anche il vicino Biellese, dove la neve ha raggiunto le piste di Bielmonte, contribuendo a creare un’atmosfera da pieno inverno. Le montagne si sono finalmente vestite di bianco, proprio mentre ci si avvicina al periodo tradizionalmente dedicato allo sci. Le temperature sono scese sensibilmente e le precipitazioni hanno interessato gran parte del Piemonte.

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Alagna, Rima e Carcoforo sotto la neve

Il cambiamento del paesaggio è particolarmente evidente nelle località dell’alta valle. Ad Alagna, ai piedi del Monte Rosa, così come a Rima e Carcoforo, i fiocchi hanno imbiancato tetti, strade e prati, riportando la tipica atmosfera invernale nei piccoli centri montani. La nevicata ha interessato le quote più elevate, mentre nei paesi più bassi della Valsesia è stata soprattutto la pioggia a caratterizzare la giornata.

Secondo il Centro meteo Piemonte, la perturbazione ha raggiunto la fase più intensa proprio tra la notte e la mattinata di mercoledì. I meteorologi segnalano precipitazioni moderate e diffuse sulla regione, con la quota neve scesa fino a 700-800 metri nelle vallate alpine interne. Un abbassamento che ha permesso ai fiocchi di raggiungere anche diversi centri abitati di montagna.

Piste imbiancate sul Monte Rosa e a Bielmonte

Le nevicate hanno interessato anche i comprensori sciistici del territorio. Sul Monte Rosa, in particolare nelle zone più elevate, la neve fresca ha ricoperto le piste e i pendii, cambiando rapidamente il panorama. Una situazione simile si è verificata a Bielmonte, sulle montagne biellesi, dove il paesaggio ha assunto un aspetto pienamente invernale grazie alle precipitazioni.

L’arrivo della neve rappresenta un segnale positivo in vista della stagione sciistica, anche se sarà necessario valutare gli accumuli effettivi e l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Le precipitazioni contribuiscono a creare il primo fondo naturale sulle piste, ma da sole non garantiscono ancora le condizioni necessarie per l’apertura degli impianti e dei tracciati.

Mercoledì ancora maltempo, neve fino a 700 metri

Per il resto della giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, le previsioni indicano cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge moderate e diffuse. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense anche sulle aree prealpine tra alto Canavese, Biellese, Valsesia e Verbano. La quota neve sarà generalmente compresa tra 700 e 1.100 metri, con valori temporaneamente inferiori su altri settori del Piemonte.

Le temperature massime subiranno un’ulteriore diminuzione, con valori anche inferiori alle medie del periodo. Il maltempo dovrebbe iniziare ad attenuarsi gradualmente da ovest nel corso della serata, mentre sulle zone settentrionali potrebbero persistere precipitazioni più a lungo. La giornata resterà quindi caratterizzata da un clima freddo e umido, soprattutto nelle vallate e nelle aree montane.

Giovedì torna il sole, temperature in risalita

Un miglioramento è atteso per domani, giovedì 26 novembre. Nelle prime ore del mattino potranno ancora verificarsi deboli precipitazioni sulle zone settentrionali e orientali del Piemonte, con qualche nevicata residua sulle Alpi Pennine e Lepontine oltre i 1.300-1.600 metri. Nel corso della giornata arriveranno schiarite sempre più ampie, fino a condizioni generalmente poco nuvolose nel pomeriggio.

Le temperature massime torneranno a salire, con valori fino a 10-12 gradi in pianura e un aumento anche marcato in montagna. Qualche addensamento potrà persistere sulle alte valli di confine, mentre dopo il tramonto saranno possibili foschie e nebbie sulle pianure del Vercellese e del Novarese. Il miglioramento permetterà di ammirare le montagne appena imbiancate, dopo una giornata di precipitazioni diffuse.

Foto da webcam Monterosa 2000, Bielmonte e Webcam Valsesia

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