Apertura della variante di Romagnano a giugno: la previsione della Provincia

Ragionevolmente, l’apertura del secondo lotto della tangenziale di Romagnano sarà a giugno. E’ quanto affermano i referenti della Provincia di Novara, il presidente Federico Binatti e il consigliere delegato ai Lavori pubblici dell’Area sud-ovest Lido Beltrame.

«L’opera potrà ritenersi conclusa con il collaudo tecnico e il completamento dell’iter amministrativo conseguente, verosimilmente collocabile nel giugno 2025 – spiegano -. Pertanto non c’è mai stato alcun “slittamento” per l’apertura della variante sud-est di Romagnano Sesia al transito veicolare proprio per l’incertezza dei termini riguardanti la chiusura tecnico burocratica della procedura, fatto non strettamente correlabile alla sola volontà della Provincia di Novara. Eventuali altre dichiarazioni in contrasto con quanto da noi illustrato – sottolineano a conclusione il presidente e il consigliere – non sono pertanto attribuibili alla Provincia di Novara».

Insomma, nessun ritardo (almeno da parte di Novara) anche perché non erano state fissate date.

Un’opera attesa da più di vent’anni

«Il progetto ha radici lontane nel tempo – ricordano il presidente il consigliere delegato – con inizio nel 2003 in seguito al trasferimento delle strade regionali e statali, tra le quali la Strada statale 299 “della Valsesia”, alle Province. La Regione Piemonte in quel tempo, nel piano di investimenti per la rete stradale, inserisce la variante sud-est di Romagnano Sesia. L’importo complessivo dell’opera ammontava a 14.500.000 euro, interamente finanziati dalla Regione. I lavori che dovevano iniziare nel 2009 non vedono la luce a causa delle vicissitudini e difficoltà dell’impresa aggiudicataria di eseguirli e dell’indisponibilità al subentro della seconda classificata alla gara. Solo con all’approvazione del nuovo progetto esecutivo redatto dall’impresa “Neocos” di Borgomanero, nel 2021, i lavori prendono il via nel gennaio 2022».

