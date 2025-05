Apre la tangenziale di Romagnano: taglio del nastro il 13 giugno. Opera strategica per l’impresa e per il turismo. Viene completata a 15 anni dall’inaugurazione del primo lotto.

Apre la tangenziale di Romagnano: taglio del nastro il 13 giugno

A quindici anni dall’apertura del primo lotto tra Grignasco e la Mauletta, apre finalmente anche il secondo e ultimo lotto della tangenziale di Romagnano. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 13 giugno alle 11. Ci si ritrova nel piazzale dell’Unieuro alle porte di Ghemme, nei pressi della rotonda che immette sulla A26. Saranno presenti i vertici della Provincia (l’ente che ha portato avanti i lavori), amministratori locali, l’impresa Neocos e chiunque voglia aggregarsi.

L’apertura della tangenziale nella sua versione completa è un evento realmente epocale, visto che di questa opera se ne parla in Valsesia almeno da trent’anni, se non di più. Il tratto consentirà di scavalcare i centri abitati di Romagnano e Prato Sesia, unendo il casello della A26 con la rotonda alle porte di Grignasco dalla quale si può proseguire verso il ponte per Serravalle. Idealmente, il prossimo passo sarebbe la circonvallazione di Serravalle, idea già presentata, che dallo sbocco del ponte a Vintebbio proseguirebbe tenendosi il centro abitato sulla destra fino a Bornate, e da lì verso Borgosesia e la 299 per Alagna Valsesia.

Il collegamento con il Biellese

Molto meno remoto è invece il collegamento veloce con Biella. I lavori di completamento della pedemontana biellese (attualmente ferma a San Giacomo di Masserano) consentirà infatti di unire l’uscita della tangenziale con la superstrada verso il capoluogo laniero. Una strada utile anche per Gattinara e la sua parte industriale.

L’importanza della tangenziale per le imprese della zona è stata rimarcata decine di volte. L’ultima ancora a gennaio da parte del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, che aveva realizzato un video proprio nella zona del cantiere, sollecitando l’apertura.

Da ricordare che i lavori per questo secondo lotto della tangenziale avevano preso il via a gennaio del 2022. Dopo tre anni e mezzo, finalmente si accende il semaforo verde.

