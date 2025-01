Tangenziale di Romagnano, la protesta degli industriali: è una vergogna, aprite. Il presidente Gianni Filippa pubblica un video e ricorda che si tratta di un’opera avviata 22 anni fa.

«La mancata apertura della tangenziale sud-est di Romagnano Sesia è qualcosa di semplicemente vergognoso». Lo dichiara il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa, riflettendo su un’infrastruttura «il cui iter di realizzazione – ricorda – è iniziato 22 anni fa, anche in seguito alle forti pressioni del mondo imprenditoriale».

Che malgrado l’opera sia ormai completata non sia ancora possibile percorrerla – aggiunge – non è che l’ennesimo esempio dell’italica burocrazia, un esempio di cui potevamo davvero fare a meno».

«È come se un’azienda – prosegue Filippa – avesse pronto in magazzino un prodotto finito da quasi un anno e non lo consegnasse ai suoi clienti… Noi imprenditori, come anche i lavoratori, gli abitanti e i turisti della Valsesia, ci sentiamo presi in giro».

Apertura prevista per giugno

Qualche settimana fa la Provincia di Novara aveva ipotizzato per giugno la data di apertura del collegamento. «L’opera potrà ritenersi conclusa con il collaudo tecnico e il completamento dell’iter amministrativo conseguente, verosimilmente collocabile nel giugno 2025 – avevano detto il presidente Federico Binatti e il consigliere delegato ai Lavori pubblici dell’Area sud-ovest Lido Beltrame -. Pertanto non c’è mai stato alcun “slittamento” per l’apertura della variante sud-est di Romagnano Sesia al transito veicolare proprio per l’incertezza dei termini riguardanti la chiusura tecnico burocratica della procedura, fatto non strettamente correlabile alla sola volontà della Provincia di Novara».

