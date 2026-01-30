Auto sui binari a Pettenasco, sfiorata la tragedia nella notte. Il conducente ha fatto appena in tempo ad abbandonare la vettura prima che venisse travolta dal treno.

Auto sui binari a Pettenasco, sfiorata la tragedia nella notte

Ha superato il passaggio a livello senza fermarsi e si è ritrovato sui binari, riuscendo ad abbandonare l’auto solo pochi istanti prima dell’impatto con un treno merci. L’episodio si è verificato intorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì 29 gennaio a Pettenasco, lungo la linea ferroviaria Novara–Domodossola, nel tratto compreso tra le stazioni di Orta San Giulio e Omegna.

Secondo quanto comunicato da Rete ferroviaria italiana, il conducente non avrebbe rispettato il segnale di stop al passaggio a livello, attraversandolo mentre le sbarre erano in fase di chiusura. Accortosi dell’arrivo del convoglio, l’uomo ha abbandonato il veicolo e si è allontanato, lasciando l’auto ferma sui binari.

Lo schianto con il treno

Pochi secondi dopo, il treno merci ha centrato la vettura, distruggendola. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da Rfi hanno poi fatto sapere che, trattandosi di un episodio avvenuto in piena notte, le conseguenze sulla circolazione ferroviaria sono state contenute, anche se non sono mancati disagi e rallentamenti sulla tratta.

