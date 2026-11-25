Il centro di raccolta rifiuti di Carpignano Sesia è ultimato, ma per il momento non può essere utilizzato dai cittadini. A bloccare l’apertura dell’impianto, costato quasi mezzo milione di euro, è il ricorso al Tar presentato dall’Avvocatura dello Stato per conto della Soprintendenza. Al centro della controversia amministrativa c’è l’autorizzazione paesaggistica relativa all’area sulla quale sorge la struttura.

L’amministrazione comunale non intende rassegnarsi e si prepara ad affrontare la battaglia legale per difendere la correttezza del procedimento seguito. Nel frattempo non è possibile fissare una data per l’apertura dell’isola ecologica, nonostante i lavori siano stati completati. Una situazione che comporta ulteriori spese per gli enti pubblici e disagi per i residenti, ancora in attesa di usufruire del servizio.

Il sindaco Massara: «Non condividiamo i rilievi della Soprintendenza»

A ricostruire la vicenda è il sindaco di Carpignano Sesia Christian Massara: «Abbiamo convocato una conferenza dei servizi invitando anche la Soprintendenza, che non ha risposto in quella sede. Successivamente è arrivata l’impugnazione degli atti legati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Non condividiamo diversi rilievi contenuti nel ricorso e intendiamo contestarli».

Il procedimento aveva coinvolto anche la Provincia di Novara e il Consorzio area vasta Medio novarese, consentendo di arrivare al completamento dell’opera. Ora gli enti interessati si preparano a costituirsi in giudizio per sostenere le proprie ragioni, avvalendosi della consulenza dell’avvocato Alessandro Paire. La questione dovrà quindi essere affrontata davanti ai giudici amministrativi.

Una struttura inutilizzata che continua a pesare sulle casse pubbliche

Il mancato avvio del centro di raccolta comporta conseguenze anche sul piano economico. «L’isola ecologica è finita ed è pronta a ricevere i cittadini, ma non possiamo utilizzarla – sottolinea Massara –. Sosteniamo spese per avvocati e professionisti, oltre ai costi necessari per garantire comunque il servizio di conferimento dei rifiuti».

«È una situazione che pesa sulle casse pubbliche e crea disagi alla popolazione: in quest’opera sono stati investiti anche i soldi dei cittadini». L’amministrazione comunale evidenzia dunque la difficoltà di dover affrontare nuovi oneri finanziari mentre un’infrastruttura costata quasi mezzo milione di euro rimane inutilizzata, senza poter svolgere la funzione per la quale è stata realizzata.

Il caso della tangenziale inaugurata nel 2009

Il sindaco richiama inoltre l’attenzione su un’altra infrastruttura presente nella zona: il primo lotto della tangenziale di Carpignano Sesia, inaugurato nel 2009. Secondo Massara, la questione dei vincoli paesaggistici e degli usi civici che interessa l’area del centro di raccolta riguarderebbe anche la strada. Un elemento che, a giudizio dell’amministrazione, merita di essere preso in considerazione.

«Se si arrivasse a chiedere la demolizione del centro di raccolta, per coerenza bisognerebbe affrontare lo stesso problema per la tangenziale – osserva il primo cittadino –. Le due situazioni presentano, secondo noi, lo stesso identico problema». Il sindaco pone quindi l’accento sulla necessità di valutare in modo coerente le due infrastrutture, entrambe interessate, secondo la sua ricostruzione, dalla medesima questione.

Il Comune pronto a ricorrere anche al Consiglio di Stato

La linea dell’amministrazione comunale è quella di opporsi al ricorso e chiedere che vengano riconosciute le ragioni degli enti coinvolti nella realizzazione dell’opera. «Aspettiamo le decisioni dei giudici – conclude Massara –. Se i pronunciamenti saranno sfavorevoli, siamo pronti a rivolgerci anche al Consiglio di Stato». La vicenda potrebbe dunque avere ulteriori sviluppi sul fronte giudiziario.

Intanto i cancelli del nuovo centro di raccolta rifiuti di Carpignano Sesia restano chiusi. Per la popolazione prosegue l’attesa di poter usufruire di una struttura già completata, mentre il Comune dovrà continuare a garantire il servizio attraverso le modalità attualmente disponibili. L’apertura dell’isola ecologica resta legata alla controversia amministrativa e agli sviluppi del procedimento davanti al Tar.

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