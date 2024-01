Case e villette razziate dei ladri a Ghemme e dintorni: indagini in corso. I ladri sono stati avvistati e sono fuggiti per i campi dopo aver avuto un incidente.

La bassa Valsesia presa di mira dai ladri sotto le feste natalizie. Numerosi i colpi che si sono verificati tra Ghemme, Fara Novarese e Romagnano. Una vera ondata di colpi iniziati ancora prima di Natale e proseguiti fino alla scorsa settimana. E c’è stato anche un inseguimento con i ladri che sono fuggiti in auto finendo fuori strada.

I primi colpi si sono verificati qualche giorno prima di Natale a Ghemme dove i ladri hanno colpito in alcune case portando via monili e denaro. Addirittura a Ghemme in un giorno i ladri sono riusciti a colpire due case vicine nell’arco di poche ore mentre gli abitanti non erano presenti.

Mentre a Cavaglio d’Agogna sono entrati quando i proprietari erano all’interno e stavano dormendo. Un furto e altri tentativi sono stati segnalati anche nella zona di Romagnano. Numerose le segnalazioni ai carabinieri di Romagnano e Ghemme che hanno avviato le indagini del caso.

Una banda di “professionisti”

Si pensa che possa trattarsi di una vera e propria banda specializzata. Difficile quantificare il bottino, ma sono stati portati via soldi e preziosi dalle case visitate.

L’ultimo episodio risale a mercoledì 3 dicembre quando nel tardo pomeriggio una banda di malviventi è stata sorpresa proprio in zona Ghemme e Fara intenta a mettere a segno l’ennesimo colpo, ma è riuscita a fuggire. I carabinieri hanno avviato le segnalazioni in tutto il Novarese per cercare di bloccare i ladri che sono scappati a bordo di un’auto, nella fuga la vettura è finita fuori strada nella zona di Borgomanero con gli occupanti scappati a piedi.

La fuga nei campi

I ladri si muovevano su una Audi familiare di grossa cilindrata. Sono in corso le indagini per capire i movimenti effettuati dall’auto, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza nei vari paesi.

Nei giorni prima a Gattico-Veruno, comune confinante a Borgomanero, si erano registrati altri furti. Ma mercoledì qualcosa deve essere andato storto nella fuga e i ladri hanno abbandonato l’auto, una Audi di grossa cilindrata, dopo un incidente in via Stanga, in frazione Santa Cristina di Borgomanero probabilmente mentre cercavano di nascondersi.

La foto dell’Audi abbandonata è stata realizzata da un lettore, che ringraziamo