Comprò gioielli rubati a Boca: a processo per ricettazione

C’erano anche gioielli provenienti da un furto in casa a Boca nei due chili di preziosi che costituivano il “corpo del reato” in un processo per ricettazione celebrato in tribunale a Novara. Secondo le accuse, un sessantenne residente in Brianza, aveva acquistato monili, oro e orologi, dai componenti di una banda di ladri d’appartamento che tra il 2022 e il 2023 avevano colpito nel territorio novarese, in particolare nelle zone di Borgomanero e del Cusio, e in provincia di Vercelli. In particolare anelli, bracciali, collanine e fedi nuziali, erano risultati rubati in due furti avvenuti a Boca e a San Maurizio d’Opaglio nel febbraio dello scorso anno per un ammontare di circa 70mila euro.

L’uomo era consapevole della provenienza illecita della merce

Per i giudici l’uomo, identificato dai carabinieri della compagnia di Arona quale ricettatore di parte della merce trafugata, era consapevole della provenienza illecita della merce ed è stato condannato a due anni di reclusione. I componenti del gruppo di ladri erano già stati condannati in abbreviato a pene fino a sei anni e mezzo.

