Docente e scrittrice vinta dal male a soli 38 anni. Sconcerto a Vaprio d’Agogna per Eleonora Rai: lascia il marito e una bimba piccola.

Cordoglio nel Novarese e in particolare a Vaprio d’Agogna, dove martedì scorso è stato celebrato il funerale di Eleonora Rai: la giovane donna è mancata a 38 anni, sconfitta da un male implacabile, contro il quale aveva lottato per più di un anno. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Era una persona molto conosciuta per la sua professione di docente universitaria, ricercatrice e scrittrice. Era entrata all’Università di Torino nel 2022 come vincitrice di un bando dopo numerose esperienze internazionali, tra cui quelle presso la Katholieke Universiteit Leuven e l’University of Western Australia. Nel pieno della sua maturità intellettuale, è stata ricercatrice al Dipartimento di studi storici, dove aveva proseguito il suo impegno sui temi della storia religiosa, culturale e di genere in età moderna.

Il ricordo dell’Università

Alta considerazione dall’Università di Torino che la ricorda con stima: «La sua attività di ricerca si colloca all’incrocio di più discipline che le hanno permesso di affrontare con originalità, sensibilità e passione storica i temi della santità, degli abusi e della violenza, esplorando i confini tra autenticità e inautenticità in ambito religioso e culturale».

Lascia il marito e una bimba

Molte espressioni di cordoglio, da colleghi, amici, ex compagni di studi del Liceo Don Bosco di Borgomanero. Pur avendo trascorso diverso tempo all’estero, a Vaprio Eleonora ha vissuto e condiviso la sua gioventù. E il paese si è stretto al dolore dalla famiglia, al marito Gabriele con la figlia Camilla di cinque anni, a mamma Tiziana e a papà Giovanni.

