Blackout in centro a Grignasco, a fuoco una centralina dell’Enel. FOTO

Blackout in centro a Grignasco, a fuoco una centralina dell’Enel. Il dispositivo è affisso a un edificio di piazza Cacciami.

Intervento di vigili del fuoco e di tecnici nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, in piazza Cacciami. Questo perché stava andando a fuoco una centralina di distribuzione della corrente elettrica posizionata lungo la parete di un edificio, sopra la tabaccheria.

Quando è stato notato che il fumo fuoriusciva dalla centralina sono stati contatti i vigili del fuoco di Romagnano, che sono intervenuti con un mezzo. Il principio di incendio è stato estinto in breve dagli operatori. Intanto però era saltata la corrente elettrica in alcune zone del paese, e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un loro faro per illuminare la zona dell’intervento, in attesa dei tecnici del centro operativo Enel.



Foto di copertina di Marinella Mora, postata su Facebook. Le altre foto sono di Sandro Mori