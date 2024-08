Il Venerdì Santo di Romagnano va in scena a Domodossola. LE FOTO

Il Venerdì Santo di Romagnano va in scena a Domodossola. Più di duecento visitatori presenti al suggestivo Sacro Monte. La rappresentazione “vera” in programma dal 17 al 20 aprile 2025.

Il Venerdì Santo di Romagnano va in scena a Domodossola

ll Venerdì Santo di Romagnano approda al Sacro Monte di Domodossola, uno tra i nove Monti Calvario patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Domenica 28 luglio per la prima volta la sacra rappresentazione romagnanese è stata messa in scena nel suggestivo sito.

I figuranti hanno interpretato undici quadri della Passione di Cristo, in un percorso itinerante tra le cappelle del Sacro Monte e i ruderi del Castello di Mattarella. La manifestazione era stata rinviata due volte a causa del maltempo.

Lo sfondo del Sacro Monte

«A parte il caldo massacrante – racconta Paolo Arienta, presidente del Comitato romagnanese – , soprattutto per gli attori che hanno indossato gli stessi abiti che solitamente vestono a marzo o aprile, è stata una bellissima esperienza».

«Il luogo molto suggestivo ci ha consentito di valorizzare le nostre scene. Ma ciò che è stato più significativo è stato riuscire a organizzare la trasferta di circa 70 persone, tra attori, comparse, tecnici e personale in una domenica di piena estate: una vera dimostrazione di come il paese sia legato al suo Venerdì Santo e, per noi, di speranza per il futuro».

«Come sfondo delle nostre scene abbiamo sfruttato gli elementi naturali presenti nel Sacro Monte. Alla fine, è stata tanto grande la soddisfazione che con il rettore del complesso, don Gianni Picenardi, che non aveva mai assistito alla nostra rappresentazione, stiamo già pensando ad altre iniziative».

Più di duecento spettatori

A Domodossola, è stata messa in scena quasi interamente la versione della domenica sera, con l’esclusione dell’impiccagione di Giuda e la Resurrezione. «Sono stati gli unici due momenti che abbiamo ritenuto di non rappresentare, ma per il resto il pubblico ha potuto assistere a tutti i quadri del Venerdì Santo» prosegue Arienta.

«Ringrazio tutte le persone che si sono prestate a questa impegnativa trasferta, a partire dai bambini, che hanno giocato un ruolo molto importante, a tutto il personale che ha allestito i luoghi, agli attori. Diversi attori, visto che si era a fine luglio, non hanno potuto partecipare, ma le persone che ormai ruotano attorno alla rappresentazione sono tante e, grazie a loro, abbiamo mostrato al meglio il nostro Venerdì Santo».

La manifestazione di Domodossola, da una prima stima, ha richiamato oltre 200 visitatori.

Gli attori

Accanto a Gesù, interpretato da Andrea Ioppa, hanno recitato Giorgio Ioppa, tornato per l’occasione a vestire i panni di Pietro, dopo aver dato l’addio alle scene nel Venerdì Santo lo scorso anno; Emanuele Levorato nel ruolo di San Giovanni; Alessandro Miolli, Giuda; Caifa, Stefano Arienta; Hanna, interpretato da Paolo Arienta; Erode, Giacomo Ruga; la moglie Erodiade, la sua vera consorte Michela Bittau; Alessandro Donetti ha interpretato Pilato, mentre Maria ha avuto il volto abituale di Rachele Palestro. Cristian Russo e Andrea Zanotti hanno infine interpretato i due giudei.

L’appuntamento è per il prossimo Venerdì Santo di Romagnano, che si terrà dal 17 al 20 aprile 2025.

