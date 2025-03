Inarrestabile Erreesse Pavic: venti vittorie su venti partite. La formazione di Romagnano è un rullo compressone nel volley: la Serie C si può raggiungere.

Inarrestabile Erreesse Pavic: venti vittorie su venti partite

Fa 20 su 20 l’ErreEsse Pavic di Romagnano, 60 punti su 60 disponibili avvicinandosi sempre di più alla promozione in Serie C. Questi i numeri di quella che fin’ora è stata una corsa inarrestabile, e a rimetterci nell’ultima giornata è stato Alto Canavese, liquidato in un’ora con un secco 3-0.

Partenza standard per Adami con poi diversi cambi nelle rotazioni per dar spazio a tutti. Partita mai in discussione nonostante un livello di gioco non altissimo ma a far la differenza sono sempre i soliti fondamentali: l’ottima correlazione muro-difesa e un buon lavoro in battuta. Proprio con questo fondamentale è stato deciso l’ultimo parziale con Bolchini autore di due grandi turni al servizio che hanno creato un solco all’inizio e verso metà set.

Il commento del giovane palleggiatori

Commenta così il giovane palleggiatore Luigi Limonta, ormai al quarto ingresso consecutivo in serie D: «Sono molto felice della fiducia di coach Adami che mi ha sempre fatto entrare in queste ultime quattro partite. E in ogni gara riesco a giocare più tranquillo ed esprimere al meglio il mio gioco. So che il livello non è quello della Under 15 o Under 17, ma entrare e avere spazio mi permette di acquisire più dimestichezza con questa categoria e trovare più continuità nella gestione delle alzate».

