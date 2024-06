Incidente a Borgomanero: conducente resta imprigionato tra le lamiere. Un’auto è finita contro il muro di un edificio.

Incidente a Borgomanero: conducente resta imprigionato tra le lamiere

Si schianta con la propria auto contro il muro esterno di una casa e resta incastrato nell’abitacolo. L’altro giorno, nella tarda mattinata, una squadra dei vigili del fuoco di Borgomanero è intervenuta per un incidente stradale accaduto in città, lungo via Novara.

LEGGI ANCHE: Frontale tra due auto, quattro feriti incastrati nelle lamiere

Le operazioni di soccorso

Arrivata sul posto, la squadra trovava una vettura che aveva impattato contro il muro di una casa privata e si era quindi ribaltata. Come riportano i colleghi di Prima Novara, i pompieri hanno dovuto estrarre il conducente dalle lamiere del mezzo, in quanto incastrato nell’abitacolo. Dopo di che lo hanno consegnato ai sanitari del 118 di Arona giunti sul posto. L’uomo è finito al pronto soccorso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook