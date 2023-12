Incidente di Cavallirio, è grave il 51enne che era alla guida della Skoda. Il valsesiano ancora in ospedale: nell’impatto con la sua auto il 27 novembre aveva perso la vita la 40enne Anna Cuneo.

E’ ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Borgomanero il 51enne rimasto coinvolto il 27 settembre nell’incidente mortale avvenuto all’altezza della fonderia Spinetta di Cavallirio. Ha subito già un primo intervento. Ma non è stato dimesso. Si tratta di unpaltra conseguenza dello schianto in cui aveva perso la vita è stata Anna Cuneo, 40 anni compiuti da poco, di Grignasco, che viaggiava alla guida della sua Fiat Punto e si stava dirigendo al lavoro.

Ad essere coinvolta nell’impatto anche la Skoda Octavia condotta appunto dal 51enne residente in Valsesia, che viaggiava in senso contrario. Lo scontro era stato violento, tant’è che entrambe le auto hanno avuto la parte frontale completamente distrutta. Subito sono stati chiamati i soccorsi.

Per Anna Cuneo non c’era stato nulla da fare. Giunti poco dopo sul luogo dell’incidente, gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarla, ma senza esito. Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi con la partecipazione di una folla commossa di amici e familiari.

L’uomo portato in ospedale

L’uomo di 51 anni a bordo della Skoda dopo l’incidente era stato portato d’urgenza all’ospedale di Borgomanero. E si trova tuttora ricoverato nel nosocomio della città agognina. «Mio fratello dal giorno dell’incidente è ricoverato in ospedale – racconta la sorella -. Ha subito diverse lesioni agli arti inferiori, è già stato sottoposto a una operazione chirurgica». La famiglia attende di poterlo riabbracciare.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire ed è al vaglio degli inquirenti. Al momento dell’incidente sul posto oltre ai soccorritori erano intervenuti anche i carabinieri del nucleo radio mobile di Arona e i militari di Romagnano, che avevano eseguito i rilievi.