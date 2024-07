Marito geloso e violento a Romagnano: la moglie lo denuncia. Dopo l’ennesimo episodio, la donna non ce l’ha fatta più ed è scappata.

Marito geloso e violento a Romagnano: la moglie lo denuncia

Sarà discusso in aula probabilmente a settembre un nuovo caso di presunte violenze e vessazioni in famiglia, questa volta avvenuto a Romagnano. Un cittadino di origini straniere di 30 anni è infatti stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia: l’uomo è stato denunciato dalla moglie, anche lei non italiana.

Tre anni da incubo

La donna, secondo la sua testimonianza, avrebbe vissuto almeno tre anni da incubo, con il marito che le impediva di incontrare altre persone, la umiliava anche in pubblico e le intimava di non lamentarsi con nessuno di questa situazione. Un marito-padrone, sempre stando alla testimonianza della donna, e molto geloso.

Un uomo che la sgridava anche solo se attaccava il discorso con un conoscente. E che si sarebbe fatto scrupolo, durante una serata in pizzeria, di inveire contro di lei, al punto da afferrarla per la capigliatura e trascinarla fuori dal locale, non prima di averle tirato una sberla. Un’altra volta l’avrebbe chiusa in camera dopo l’ennesima discussione.

La decisione della donna

A un certo punto la donna, esasperata, ha deciso di fare due cose: abbandonare casa e marito per farsi ospitare in un’apposita struttura protetta. E denunciare il suo persecutore, raccontando la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine.

Una denuncia che risale a qualche mese fa, e che lei ha mantenuto nonostante nel frattempo qualcuno probabilmente legato al marito le avrebbe caldamente consigliato di ritirare. Come accennato, il caso approderà davanti al giudice presumibilmente a settembre.

