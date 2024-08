Morto l’imprenditore Renzo Duella: 54 anni, aveva i vigneti a Boca. Titolare di una nota azienda vitivinicola, si è spento a seguito di una malattia.

Morto l’imprenditore Renzo Duella: 54 anni, aveva i vigneti a Boca

Lutto nel mondo della vinicoltura novarese per Renzo Duella, noto imprenditore del settore: l’uomo si è spento a soli 54 anni a causa di una malattia. Era titolare dell’azienda agricola Poderi Garona, con sede a Borgomanero e vigneti a Boca. Una realtà storica, fondata dal bisnonno Daniele Duella, proseguita dal nonno Luigi, e poi passata in mano a due dei quattro figli. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Lui stesso sul sito dell’azienda racconta così i suoi esordi: «Dopo la morte del nonno Luigi i figli hanno trasformato quello che era un lavoro a tempo pieno in una passione, questo ha comportato l’abbandono di alcuni vigneti e per altri il ridimensionamento. Dopo vari ripensamenti, ma spinto da questo desiderio di evitare di perdere le tracce di tanto lavoro svolto dal papà Guido, ho deciso di raccogliere il testimone come in una corsa a staffetta. Questo testimone viene tutt’ora portato avanti attraverso ulteriori acquisizioni di vigneti che mano a mano vengono acquisiti evitando l’abbandono da parte dei precedenti proprietari ormai anziani».

LEGGI ANCHE: Padre di famiglia muore improvvisamente a 64 anni

Papà e marito amorevole

«Ciao Renzo, sei stato il miglior marito e papà del mondo. Veglia da lassù su di noi e sulle tue amate vigne» è la commovente dedica che la moglie Silvia e il figlio Alessandro hanno voluto condividere con tutti tramite i social, parole che fanno da didascalia a una foto che ritrae Duella proprio tra i filari delle vigne.

Oltre a dedicarsi alla famiglia e alla produzione del vino, Duella era anche partecipe e attivo nella vita comunitaria. Da qualche hanno aveva ricevuto l’incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Opera Pia Curti, a cui è legata la storica casa di riposo della città.

Questo il messaggio pubblicato sui social a nome di amministrazione, personale e ospiti della casa di riposo: «Renzo Duella era componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, quale membro nominato dal Comune di Borgomanero, dal 2019. Tutti eravamo a conoscenza che da tempo si stava sottoponendo a terapie per cercare di combattere un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Renzo si è sempre dimostrato un attento amministratore della nostra casa di riposo e prestava molta attenzione alle attività e ai servizi resi dell’istituto agli anziani ivi ricoverati. Lo vogliamo ricordare con quel suo immancabile sorriso e per la sua costante presenza ai consigli di amministrazione, fino a che le forze hanno consentito la sua presenza».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook