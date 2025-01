Romagnano festeggia i 102 anni di nonna Adriana Mostini. Le candeline sono state spente nella casa di riposo, dove la donna è ospite da qualche tempo.

“Nonna” Adriana Mostini batte un altro record e spegne 102 candeline. Il periodo delle festività natalizie ha portato alla casa di riposo della Fondazione Ottavio Trinchieri di Romagnano anche un momento di festa particolare, il compleanno di Adriana Mostini che quest’anno è stato celebrato per la terza volta con il sindaco Alessandro Carini e i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

La signora romagnanese ha celebrato a fine dicembre ben 102 anni.

Il segreto del buonumore

Nata il 20 dicembre 1922, Adriana Mostini possiede ancor oggi un carattere aperto e gioviale, che una vita di sacrifici e lavoro non ha scalfito. I parenti che vanno a trovarla regolarmente traggono sempre grande giovamento dalle visite perché, sottolineano, Adriana Mostini riesce sempre a trovare parole di conforto per tutti.

La vita della romagnanese si è svolta interamente a Romagnano: i genitori erano originari della frazione Mauletta e lei, sposatasi con Carlo Godio, ha cambiato abitazione, ma non Comune. Durante la seconda guerra mondiale è stata una mondina, come molte altre donne nella nostra zona. Successivamente, ha lavorato come tessitrice all’azienda Crespi di Ghemme, affinando la sua passione per il cucito e il lavoro a maglia, a cui si è dedicata fino a pochi anni fa. Dalle nozze con Carlo Godio è nato il figlio Alberto, che le ha dato i nipoti Andrea e Sabrina, da cui sono nate le pronipoti Gaia e Noemi. È stata una Consorella dell’Addolorata.

