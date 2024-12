Si staccano calcinacci dal soffitto dell’aula, colpita una ragazza. Allarme al liceo di Gozzano: adesso si fa lezione con la didattica a distanza.

Improvvisamente durante una lezione, dal soffitto si sono staccati dei calcinacci e sono piovuto su una ragazza che era seduta al banco, per fortuna senza conseguenze. E’ accaduto l’altro giorno al liceo linguistico di Gozzano, frequentato anche da ragazzi della bassa Valsesia. Dai ieri, venerdì 6 dicembre, la scuola fa lezione con il sistema della didattica a distanza.

Segnalazione alla Provincia di Novara

Il fatto è stato subito segnalato alla Provincia di Novara, ente competente per l’edilizia scolastica superiore. E ovviamente è stata avviata una verifica su tutto l’edificio per capire se gli intonaci abbiano problemi diffusi o se invece il piccolo incidente di giovedì sia da ritenersi un caso isolato.

Sono quindi state sospese le lezioni e i colloqui con i genitori. Lunedì non si rientra di sicuro, bisognerà vedere se ci sarà il via libera per martedì.

