Sprofonda la strada a Borgomanero: chiusa la 299

La strada statale 229 “del Lago d’Orta” è temporaneamente chiusa al traffico tra il chilometro 25,500 e il chilometro 28,300 nel territorio di Borgomanero, in provincia di Novara. Questto a causa del cedimento del piano viabile in corrispondenza di un attraversamento idrico posto al di sotto della carreggiata.

L’impianto è stato danneggiato con ogni probabilità dalle forti piogge delle scorse ore. Il personale Anas è sul posto per le valutazioni e le ispezioni tecniche lungo il tratto. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Secondo alcuni automobilisti, era da tempo che in quella zona si poteva notare un cedimento della sede stradale.

Problemi anche in bassa Valsesia

La pioggia e le fortui raffiche di vento hanno creato problemi anche in bassa Valsesia, in particolare nella zona di Romagnano e di Gattinara, dove si sono registrati dei blackout di energia elettrica.

Ma non solo: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per piante cadute sulle strade e altri problemi analoghi. «In merito alla centralina, dove Enel non è riuscita ancora ad intervenire – comunica il Comune di Romagnano – l’amministrazione ha riscritto una lettera chiedendo alla società di verificare l’impianto in quanto spesso nell’area si creano disguidi nel servizio».

