Tra ricette e santuari: terzo libro di cucina di don Fulvio Trombetta

“I luoghi del bene”, arriva un nuovo ricettario firmato don Fulvio Trombetta. Nel suo terzo libro di cucina il parroco di Prato Sesia e Cavallirio affianca alle ricette anche la descrizione, corredata da fotografie, di uno o più santuari di ogni regione, per lo più sconosciuti al grande flusso turistico, ma rilevanti per il loro alto valore spirituale.

In questo volume, che vuole essere il primo di una serie, don Fulvio esplora Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna, attraverso un percorso di fede e di tradizioni culinarie locali.

Per conoscere anche i santuari minori

«Attraverso queste pagine – spiega il sacerdote – vorrei far sperimentare ai lettori piatti che molti conoscono per nome ma magari non hanno mai cucinato, e santuari per lo più piccoli e minori rispetto a quelli più famosi che raccolgono milioni di visitatori ogni anno. L’unica eccezione è la cosiddetta “cattedrale delle Dolomiti”, il santuario della Madonna di Pietralba, in Alto Adige. Pur nell’imponenza del suo aspetto e l’importante flusso di pellegrini che lo raggiungono, entrando nella sua chiesa si ha l’impressione di essere catapultati fuori dal mondo caotico, ritrovandosi in un clima di preghiera e raccoglimento del tutto inaspettati».

Si potrà trovare “I luoghi del bene” al mercatino di Natale di Prato Sesia, domenica 8 dicembre, oppure rivolgendosi direttamente a don Fulvio in parrocchia. I primi due ricettari di don Fulvio dati alle stampe sono “Una pentola in canonica” nel 2022 e “Racconti, piatti e gioia q.b.” pubblicato lo scorso anno.

