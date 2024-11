Un centro migranti a Ghemme? L’opposizione chiede chiarezza. Dubbi su un immobile in via Vittorio Veneto. Il sindaco: non ne sappiamo nulla.

Un centro migranti a Ghemme? L’opposizione chiede chiarezza

Punto interrogativo sulla possibile apertura a Ghemme di un centro di accoglienza per migranti. In particolare, il mistero è sulla destinazione d’uso di uno stabile situato in via Vittorio Veneto. La minoranza “Ripartiamo da Ghemme” dice infatti di aver saputo da alcuni cittadini che nell’edificio verranno ospitati migranti. Mentre il sindaco Mirko Barbavara afferma di non saperne nulla.

«In questi giorni – scrive il gruppo consiliare guidato dall’ex sindaco Davide Temporelli – siamo venuti a conoscenza, da parte di alcuni cittadini che abitano nelle vicinanze, della possibilità che a Ghemme in via Vittorio Veneto al civico 1, si possano allocare dei migranti. La società che ha acquistato l’immobile ha presentato in data 16 ottobre una pratica edilizia (Cila 278/2024 protocollo 7370) per opere di manutenzione straordinaria destinate ad adeguare la struttura. La preoccupazione da parte della cittadinanza che sia effettivamente un centro per migranti non è stata smentita dal sindaco, né dai componenti della giunta comunale».

“I cittadini sono preoccupati”

«Condividiamo la preoccupazione espressa da parte dei cittadini – scrivono ancora i coglieri di opposizione – proprio perché su questo argomento non c’è stata alcuna comunicazione da parte del sindaco alla cittadinanza e tanto meno alla minoranza. Riteniamo questo comportamento molto grave ed irresponsabile. Un argomento così importante e delicato va affrontato con tutti i rappresentanti della società civile ed i cittadini. Se effettivamente saranno alloggiati dei migranti occorre capire l’effettiva ricaduta che questo avrà su tutta la comunità».

Al fine di sensibilizzare l’amministrazione ghemmese la minoranza ha anche esposto dei manifesti che richiamano il sindaco a fare chiarezza.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook