Si avvicina il referendum dell’8 e 9 giugno e si intensifica il dibattito. Abbiamo intervistato Ferruccio Baravelli, ex sindacalista CISL, che invita a non andare a votare, definendo i quesiti referendari poco chiari e fuorvianti.

Secondo Baravelli, il referendum è un esercizio politico che non risponde alle reali esigenze dei cittadini e rischia di essere strumentalizzato da alcuni gruppi politici. L’ex sindacalista sostiene che un mancato quorum sarebbe un chiaro messaggio per richiedere consultazioni più trasparenti e utili per i cittadini.

Baravelli conclude invitando tutti a riflettere bene sull’efficacia e sulla chiarezza dei quesiti prima di decidere se recarsi ai seggi. La scelta di astensione rappresenta, a suo avviso, una forte espressione di dissenso.

