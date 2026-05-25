BORGOSESIA – La Valsesia continua a essere interessata da una fase di caldo eccezionale per il periodo grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione che domina il Nord Ovest italiano. Anche nella giornata di martedì 26 maggio 2026 su Borgosesia e dintorni sono previste condizioni di tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature pienamente estive, con valori decisamente superiori alle medie climatiche di fine maggio. Il sole sarà protagonista per l’intero arco della giornata e il contesto meteorologico favorirà attività all’aperto, escursioni verso le vallate alpine e giornate dal sapore ormai estivo. Tuttavia il forte aumento delle temperature e la ventilazione debole contribuiranno ad accentuare la sensazione di caldo soprattutto nelle ore centrali del giorno. Per questo motivo è presente una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni, la temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima si manterrà molto elevata, attorno ai 21°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4177 metri, segnale della presenza di aria molto calda anche in alta quota. I venti saranno deboli da Sud-Sudest al mattino, in rinforzo moderato da Sud nel pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista sulla Valsesia.

Mattino: cieli sereni e temperature già elevate all’alba

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità atmosferica su Borgosesia e sulle vallate circostanti. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con atmosfera limpida e buona visibilità verso i rilievi alpini. Le temperature risulteranno già molto miti all’alba, con valori superiori ai 20 gradi anche nelle aree di fondovalle. La ventilazione debole dai quadranti meridionali contribuirà a mantenere una sensazione di caldo persistente già durante la mattinata.

Pomeriggio: sole dominante e caldo intenso sulla Valsesia

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sulla Valsesia. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 33°C, soprattutto nei centri urbani e nelle aree più riparate dal vento. Il clima sarà particolarmente caldo e afoso nelle ore centrali della giornata, complice la stabilità atmosferica e l’assenza di nuvolosità significativa. Sui rilievi alpini potranno svilupparsi soltanto lievi addensamenti innocui nel corso del pomeriggio, senza alcun rischio di precipitazioni.

Sera: clima molto mite e condizioni ancora stabili

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente stabili su Borgosesia. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi elevate anche dopo il tramonto, favorendo una sensazione di caldo persistente soprattutto nei fondovalle e nelle aree urbanizzate.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 27 maggio: giornata ancora pienamente soleggiata con temperature elevate e clima estivo;

giornata ancora pienamente soleggiata con temperature elevate e clima estivo; Giovedì 28 maggio: tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi;

tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi; Venerdì 29 maggio: sole prevalente e caldo persistente su Borgosesia e dintorni.

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