BORGOSESIA – La Valsesia continua a vivere una fase meteorologica pienamente stabile e dal sapore quasi estivo grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che interessa tutto il Nord Ovest italiano. Anche la giornata di venerdì 22 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza totale di precipitazioni su Borgosesia e sui comuni limitrofi. Dopo diversi giorni dominati dal sole e da temperature in progressivo aumento, il clima continuerà a mantenersi particolarmente mite anche nelle ore serali e notturne. La situazione sarà ideale per attività all’aperto, passeggiate lungo la Sesia e gite verso le aree montane della valle, favorite anche dalla ventilazione debole e dal basso tasso di instabilità atmosferica. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 16°C nelle ore più fresche del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 3941 metri, valore decisamente elevato per il mese di maggio e indicativo della presenza di aria molto calda anche in quota. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, in graduale rotazione da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio valsesiano.

Mattino: sole prevalente e atmosfera limpida sulla Valsesia

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità su Borgosesia e su tutta la Valsesia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con ottima visibilità e aria particolarmente limpida soprattutto verso i settori montani. Le temperature risulteranno già miti all’alba, comprese tra i 16 e i 18 gradi nei fondovalle. La ventilazione debole da Nord-Nordovest contribuirà a mantenere un clima asciutto e molto gradevole, mentre il sole favorirà un rapido aumento termico nel corso della tarda mattinata.

Pomeriggio: caldo in aumento e condizioni pienamente stabili

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul territorio valsesiano. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29°C, soprattutto nelle aree più urbanizzate e nei fondovalle meglio esposti. Si tratterà di valori decisamente superiori alla media stagionale, con un clima ormai quasi estivo. Sulle aree alpine potranno comparire soltanto modesti addensamenti pomeridiani, senza alcun rischio di precipitazioni o temporali. I venti tenderanno gradualmente a disporsi da Sudest, mantenendosi comunque deboli e senza particolari rinforzi.

Sera: clima mite e cieli sereni anche dopo il tramonto

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili su Borgosesia. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi gradevoli anche dopo il tramonto. Il clima mite favorirà condizioni ideali per eventi, passeggiate serali e attività all’aperto lungo tutta la valle. L’alta pressione continuerà infatti a proteggere il Piemonte da perturbazioni e infiltrazioni instabili almeno per gran parte del weekend.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 23 maggio: giornata pienamente soleggiata con clima caldo e temperature ancora elevate soprattutto nei fondovalle;

giornata pienamente soleggiata con clima caldo e temperature ancora elevate soprattutto nei fondovalle; Domenica 24 maggio: cieli poco nuvolosi e atmosfera stabile, con qualche nube innocua pomeridiana sui rilievi;

cieli poco nuvolosi e atmosfera stabile, con qualche nube innocua pomeridiana sui rilievi; Lunedì 25 maggio: tempo ancora generalmente stabile con modesta variabilità ma senza precipitazioni significative.

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