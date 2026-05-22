BORGOSESIA – La Valsesia si prepara a vivere un fine settimana dal clima pienamente estivo grazie alla presenza di un esteso campo di alta pressione che continuerà a interessare tutto il Nord Ovest italiano anche nella giornata di sabato 23 maggio 2026. Le previsioni indicano infatti condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature decisamente elevate per il periodo, con valori che nelle ore centrali raggiungeranno i primi 30 gradi della stagione. Su Borgosesia e sulle aree limitrofe il sole sarà protagonista per l’intero arco della giornata, accompagnato da una ventilazione generalmente debole e da un’atmosfera asciutta e molto gradevole. Il quadro meteorologico favorirà attività all’aperto, escursioni verso le vallate alpine e giornate da trascorrere lungo il fiume Sesia o nelle località montane della Valsesia. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 16°C nelle ore più fresche del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 3975 metri, valore particolarmente elevato per il mese di maggio e indicativo della presenza di aria molto mite anche in alta quota. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, in graduale rotazione da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio valsesiano.

Mattino: atmosfera limpida e temperature già miti

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Borgosesia e sull’intera Valsesia. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ottima visibilità verso i rilievi alpini e clima particolarmente piacevole. Le temperature si manterranno già miti all’alba, comprese tra i 16 e i 18 gradi nei fondovalle. La ventilazione debole dai quadranti settentrionali contribuirà a mantenere condizioni asciutte e gradevoli, mentre il sole favorirà un rapido aumento termico già nel corso della tarda mattinata.

Pomeriggio: sole dominante e clima quasi estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sulla Valsesia. Le temperature saliranno rapidamente fino a toccare i 30°C, soprattutto nelle aree di fondovalle e nei centri urbani più riparati. Si tratterà di valori superiori alla media stagionale, con un clima ormai tipicamente estivo nelle ore centrali della giornata. Solo sulle aree alpine più elevate potranno comparire modesti addensamenti innocui nel corso del pomeriggio, senza alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni. I venti tenderanno gradualmente a disporsi da Sud-Sudest, mantenendosi comunque moderati e senza particolari rinforzi.

Sera: clima mite e condizioni ancora stabili

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili su Borgosesia. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi gradevoli anche dopo il tramonto, favorendo condizioni ideali per eventi all’aperto, passeggiate serali e cene nei locali della zona. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile e asciutto anche nei giorni successivi.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 24 maggio: giornata pienamente soleggiata con temperature ancora elevate e clima molto gradevole;

giornata pienamente soleggiata con temperature ancora elevate e clima molto gradevole; Lunedì 25 maggio: cieli poco nuvolosi con lieve variabilità pomeridiana soprattutto sulle aree montane;

cieli poco nuvolosi con lieve variabilità pomeridiana soprattutto sulle aree montane; Martedì 26 maggio: ritorno di condizioni pienamente stabili e soleggiate su Borgosesia e dintorni.

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