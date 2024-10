Ancora semafori e code: disagi tra Borgosesia e Grignasco. LE FOTO

Ancora semafori e code: disagi tra Borgosesia e Grignasco. C’è chi impiega anche mezz’ora per superare il cantiere della nuova rotonda.

Ancora semafori e code: disagi tra Borgosesia e Grignasco

Crescono i malumori tra i tanti automobilisti che ormai dall’inizio del mese devono affrontare quotidianamente l’attesa ai semafori che regolano il traffico a senso unico alternato tra Borgosesia e Grignasco. Questo per permettere i lavori all’altezza del cantiere della nuova rotatoria per l’area industriale grignaschese.

Sui social le lamentele appaiono sempre più di frequente, e c’è chi segnala di aver perso anche mezz’ora e più per fare pochi chilometri tra i due centri. In effetti, nelle ore di punta si formano a volte code notevoli. Tant’è che qualcuno ha ormai preso l’abitudine di passare da Serravalle e poi entrare a Borgosesia attraverso Bornate. Un percorso assai più lungo, ma nelle ore di punta ci si impiega di meno.

Un secondo semaforo

Nei giorni scorsi a Grignasco era stato attivato un altro impianto semaforico sempre sulla provinciale, in via IV Novembre. Si trattava anche in questo caso di un senso unico alternato per consentire un intervento di manutenzione nel sottosuolo. In compenso, nel frattempo era stato disattivato il semaforo nei pressi della stazione. Adesso il semaforo nel cantiere è stato tolto.

Il progetto della rotatoria

La rotatoria all’imbocco dell’area industriale è attesa da anni: l’obiettivo è quello di creare uno svincolo sicuro per i mezzi che entrano ed escono dalla zona produttiva, raggiunta ogni gioni dai dipendenti delle azienda e dai camion che portano i materiali o i prodotti finiti.

I lavori procedono dall’inizio del mese di ottobre, ma di certo il meteo di queste settimane non ha contribuito a sveltire le operazioni.

Fotoservizio di Sandro Mori

