Centro migranti anche a Grignasco: la rabbia del sindaco. VIDEO

Salvo improbabili dietrofront dell’ultima ora, arriveranno 43 profughi in una struttura nel cuore di Grignasco. A darne l’annuncio è lo stesso sindaco Roberto Beatrice sul suo profilo social: un annuncio dove però chiarisce anche la sua posizione del tutto contraria al progetto. Una scelta non voluta dall’amministrazione comunale bensì “imposta” dalla Prefettura di Novara. Intanto il Comune farà controlli approfonditi per capire se si può ancora bloccare il progetto. Qui sotto il video del primo cittadino.

A Ghemme parte la raccolta di firme

Grignasco quindi è il secondo paese che in questi giorni è stato individuato dall’ente pubblico provinciale per accogliere immigrati, dopo Ghemme: qui è prevista l’accoglienza di 46 persone. Proprio a Ghemme nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre, parte una raccolta di firme con l’obiettivo di esprimere il dissenso del paese.

