Don Enrico saluta Grignasco: domenica ultima messa in paese

E’ giunto il momento dei saluti per don Enrico Marcioni. Domani, domenica 2 febbraio, la comunità si unirà per ringraziare il parroco della permanenza in paese, in attesa dell’arrivo del nuovo parroco, don Marco Borghi. E intanto nei giorni scorsi il sacerdote ha preso carta e penna e ha scritto ai suoi fedeli.

«In occasione del saluto alla comunità di Grignasco voglio esprimere questi motivi di gratitudine. Innanzitutto a Dio che non ha mai smesso di amarmi e mi fa sentire sempre la sua presenza. Ringrazio il Signore per quanto mi ha donato in questi anni. Per le persone che hanno collaborato con me per il bene del paese: le amministrazioni comunali, le associazioni e i volontari della parrocchia. Gli angeli custodi di questa comunità, invisibili, ma presenti, che in modo discreto mi sono stati accanto. Sono qui tra noi, lassù in cielo, oppure nello loro case o nelle strutture di ricovero, perché anziane o inferme. Il Signore ridoni a loro il bene che hanno fatto».

“Siamo cresciuti insieme”

«Ringrazio il Signore per la mia famiglia, sempre presente, sempre incoraggiante, sempre capace di guardare avanti in positivo nonostante tutto. Ringrazio Dio per i sacerdoti che mi ha messo accanto in questi anni soprattutto i confratelli dell’unità pastorale missionaria. Ringrazio Dio per i giovani che mi ha messo accanto».

«Grazie per avermi fatto sognare, grazie per aver sognato insieme a me, grazie per avermi fatto entrare nei vostri sogni. Abbiamo camminato insieme, siamo cresciuti insieme. A breve giungerà a voi un nuovo parroco, conta sul vostro aiuto, perché Dio conta su di voi, mi auguro sappiate dargli una sincera fattiva collaborazione che non lo faccia sentire solo. Grignasco non deve avere paura di sognare, perché ha tutte le carte in regola per essere una bella comunità, basta imboccare decisamente la strada di camminare insieme per il bene comune. Non mi resta che augurare a tutti un buon cammino insieme con don Marco. Il Signore vi benedica».

Il programma della giornata

Il programma della giornata di domenica sarà il seguente. Alle 10.30 messa in chiesa parrocchiale, al termine i presenti si trasferiranno in oratorio accompagnati dalla banda musicale. Ci sarà la benedizione della statua dell’Immacolata collocata all’ingresso dell’oratorio e dell’immagine della Madonna di Re dipinta da Alberto Vanni e quindi un rinfresco preparato in collaborazione con i sodalizi locali.

