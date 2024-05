Furgone dei rifiuti prende fuoco a Grignasco. VIDEO

Furgone dei rifiuti prende fuoco a Grignasco. Sono intervenuti i vigili, ma il mezzo è stato comunque devastato dalle fiamme.

Furgone dei rifiuti prende fuoco a Grignasco

In fiamme un furgone dei rifiuti a Grignasco. E’ accaduto nella mattinata di oggi: il mezzo era fermo nei pressi della palestra comunale mentre il fuoco lo devastava.

Qui sotto, un video di DroneAdventures

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Secondo una prima valutazione, il fuoco sembra essersi sviluppato dal motore, piuttosto che dal carico. Sta di fatto che il veicolo è stato pressoché distrutto.

Qui sotto alcune foto che ci ha inviato un lettore, che ringraziamo di cuore.

Per fortuna il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo senza conseguenze. Un episodio che a Grignasco ha fatto ricordare un’altra disavventura accaduta a un furgone dei rifiuti: nel novembre 2022 uno dei veicoli era partito da solo in discesa, andando a sfondare la recinzione di una casa.

