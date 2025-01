Grignasco festeggia nonna Rosa Giorgetti che ha compiuto 100 anni. La donna è attualmente ospite nella casa di riposo “Patriarca” di Gattinara.

Grignasco festeggia nonna Rosa Giorgetti che ha compiuto 100 anni

Compleanno speciale per Rosa Giorgetti. La donna, originaria di Grignasco, nei giorni scorsi ha spento 100 candeline.

Nata il 27 dicembre del 1924, è stata festeggiata nella casa di riposo “Patriarca” di Gattinara, dove è ospirte. Hanno voluto partecipare alla festa anche il vice sindaco di Grignasco, Alessandro Balzarini, il sindaco della città del vino, Maria Vittoria Casazza, e la direttrice della struttura, Elisa Roggia, con parenti e altri ospiti. Insomma, una bella sorpresa per la signora che di certo non si aspettava di brindare al traguardo insieme a così tante persone che le vogliono bene.

Una vita di lavoro alla Filatura di Grignasco

Nonna Rosa risiede nella struttura gattinarese da otto anni. Chi la conosce la descrive come una persona dall’ animo gentile, generosa e sempre con il sorriso stampato in volto. Amante l’ordine, è sempre attenta al suo aspetto e alla sua capigliatura, cui tiene particolarmente. Prima di andare in pensione aveva lavorato come molti grignaschesi alla Filatura di Grignasco, dove era riuscita a farsi apprezzare per il suo impegno e l’operosità.

Difficile però dire quale sia l’elisir della sua lunga vita. Forse il buonumore unitamente alla cura che ha sempre avuto per sé hanno contribuito a farle raggiungere un secolo di vita. E l’altro giorno tantissimi hanno deciso di farle gli auguri e congratularsi per la meta raggiunta. Oltre alla famiglia, erano presenti all’iniziativa anche diversi amministratori di Grignasco e di Gattinara. Nonna Rosa era visibilmente emozionata ed ha ringraziato tutti. Venerdì dunque le emozioni sono state il filo conduttore di una giornata unica non solo per la centenaria ma anche per l’intera struttura.

