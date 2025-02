Grignasco piange “Saro” Liotta: due anni fa aveva dovuto dire addio al figlio. L’uomo aveva lavorato a lungo nei reparti della Filatura.

Grignasco piange “Saro” Liotta: due anni fa aveva dovuto dire addio al figlio

Nei giorni scorsi la comunità di Grignasco ha dovuto salutare Rosario Liotta, “Saro” per i tanti amici. L’uomo era papà di Giuseppe, il calciatore di 38 anni che nel gennaio 2023 si spense all’improvviso a causa di un malore. Come si ricorderà, la prematura scomparsa di “Pè” aveva destato profondo sconcerto in particolare nel mondo del calcio locale.

Ora se n’è andato anche papà “Saro”, deceduto all’età di 70 anni. Chi ha avuto modo di conoscerlo, lo ricorda per il carattere solare e la gentilezza. Prima di andare in pensione aveva lavorato con dedizione alla Filatura di Grignasco. Pur non essendo iscritto ad associazioni e sodalizi, non pochi erano coloro che hanno avuto modo di conoscerlo.

Il dolore per il figlio

Due anni fa Rosario aveva dovuto sopportare il dolore di dover dire addio al figlio Giusppe, attaccante del Valsessera e persona notissima nel mondo del calcio locale. Poco dopo la triste vicenda tante le realtà e i volontari che si mobilitarono per raccogliere fondi a favore della famiglia.

“Saro” Liotta ha lasciato la moglie Virginia, l’altro figlio figlio Roberto con Martina, la nipotina Aurora con la mamma Federica, fratelli e sorelle, i suoceri Nicola e Carmela. Il funerale è stato celebrato al cimitero di Bovagliano, dove l’uomo ora riposa.

