Grignasco ricorda Ivana Vicari: aveva la cartoleria davanti alla scuola. Intere generazioni di alunni sono passate nel suo negozio. Aveva 96 anni.

Al di là del bancone o immersa nelle vetrine ad occuparsi del loro allestimento, Ivana Vicari era l’anima di una storica cartolibreria che per oltre 50 anni è stata al servizio del paese di Grignasco. Si è spenta all’inizio della settimana dopo aver combattuto contro una malattia. Aveva 96 anni.

In paese Ivana era davvero molto conosciuta per via della sua professione. Il suo negozio era prospiciente le scuole e tantissime sono state le famiglie che si rivolgevano a lei per l’acquisto di materiale scolastico.

Il ricordo della figlia

«Mia mamma era davvero molto dedita al lavoro. Abbiamo chiuso il suo esercizio sette anni fa. Per lei è sempre stato un punto di riferimento – racconta la figlia Alessandra -. Amava servire la clientela, allestite le vetrine, che le faceva sempre a tema. Trovava sempre qualche idea originale per stupire i passanti che osservavano il suo negozio dall’esterno».

Una delle grandi passioni della grignaschese era la lettura. «La cultura nel suo complesso era qualcosa a cui era molto legata – prosegue la figlia -. Leggeva molto e si interessava di ciò che era inerente all’arte, le curiosità del territorio e la storia in generale».

Tanto affeto da parte della comunità

In questi giorni parecchie le parole d’affetto che sono arrivate alla famiglia di Ivana. «Mia mamma ha conosciuto anche generazioni diverse e proprio tanti sono i bimbi divenuti adulti che ci sono stati vicino in questo momento. Mia mamma era solita aiutare in maniera silenziosa le persone in difficoltà. Sapeva trovare sempre il modo per farsi volere bene da tutti».

In molti conoscevano Vicari anche perché la figlia è una attiva volontaria del Servizio radio emergenza; il marito Aldo Depaolis ne era stato uno dei fondatori. La donna lascia i figli Alessandra e Glauco, i nipoti Andrea e Fabio. Il funerale è stato celebrato martedì mattina nella chiesa del cimitero di Grignasco dove è poi stata sepolta.

