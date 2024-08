Grignasco ricorda suor Matilde, ex superiora del monastero. Aveva 91 anni. Per molto tempo guidò il convento delle Sorelle della Carità.

Grignasco ricorda suor Matilde, ex superiora del monastero

Si era spenta in punta di piedi a 91 anni nei primi giorni di agosto. Suor Matilde per più di vent’anni era stata la superiora del monastero delle Sorelle della Carità di Grignasco. Persona sempre sorridente, appassionata della cultura, e disponibile con tutti, se n’è andata proprio in quella struttura a cui aveva dedicato buona parte della sua vita. E ora viene ricordata dal paese e dalle consorelle.

«E’ stata per due volte superiora a Grignasco. Inizialmente dal 1993 al 2008 poi è stata a Pietra Ligure e al Sacro Cuore di Novara – ricorda Suor Samuela -. Nel 2009 è stata vicaria generale per sei anni e si è quindi trasferita a Grignasco. Un cammino proprio in questa realtà di almeno 19 anni».

Tanti sono stati i ruoli che ha ricoperto la religiosa. «Ha avuto parecchi incarichi, da essere responsabile di comunità, a vicaria sino a consigliera per la diocesi – mette in luce suor Samuela -. E’ stata un punto di riferimento per la vita religiosa della congregazione. Ed è stata anche insegnante».

Una vita intensa

Parecchie le persone, di età differenti, che hanno avuto modo di conoscere suor Matilde. «E’ stata docente a Novara e ha formato anni fa molti bambini. Lei aveva proprio una passione per la cultura e una grande sete di conoscenza – racconta il punto di riferimento della Congregazione delle Sorelle della Carità -. Amava la bellezza e la parola di Dio. Nel contempo teneva molto alla formazione cultura e anche tra consorelle cercava sempre di coinvolgerti e interessarci».

Insomma, una figura poliedrica che ha lasciato il segno tra tutti coloro che l’hanno conosciuta. «Il suo sorriso e la gentilezza sono i tratti che l’hanno sempre contraddistinta. Sino a che le sue condizioni di salute lo hanno consentito dava un aiuto anche nella residenza anziani collaborando con la direzione – prosegue suor Samuela -. Con il passare del tempo, poi, la salute ha iniziato a vacillare e non è stato più possibile portare avanti i soliti impegni».

La donna non era originaria della Valsesia. «Proveniva da Milano, zona a cui è sempre rimasta particolarmente legata. Tra l’altro ha sempre mantenuto anche un bel rapporto con la stessa diocesi milanese».

Tra le realtà che hanno voluto rivolgere un pensiero alla religiosa attraverso i canali virtuali c’è la residenza anziani proprio di Grignasco. «La nostra società di stringe forte alle sorelle della Carità in questo momento di dolore per la scomparsa della cara suor Matilde – fa sapere la casa di riposo San Vincenzo -, superiora dal 2005 al 2021 e tutt’ora residente nel monastero di Grignasco».

