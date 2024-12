La famiglia di Monica regala attrezzature all’asilo nido di Serravalle. Un gesto in ricordo dell’ex vice sindaco, che fece tanto per la struttura.

Due nuove attrezzature per i piccoli dell’asilo nido in ricordo di Monica Mazzolari, ex vice sindaco di Serravalle scomparsa nel 2013. Nei giorni scorsi Babbo Natale ha infatti lasciato attrezzature per i piccini: una sdraietta dotata di meccanismo di dondolamento e giocattoli appesi interattivi, e un’altalena portatile.

A donare il materiale sono stati Giuseppe Ferrua, marito di Mazzolari, unitamente alle figlie Valentina e Celeste. «Ogni anno la famiglia di Monica ci chiede se abbiamo bisogno di qualcosa oppure di loro spontanea volontà ci consegnano un pensiero per l’asilo – spiega l’assessore Silvia Pezzana, in qualità di referente comunale all’interno della struttura -. Di recente i bimbi sono stati omaggiati di questo bel pensiero e non possiamo che ringraziarli pubblicamente per la loro sensibilità nei confronti dell’asilo ma anche verso i piccoli che frequentano la nostra struttura».

Una persona che si era spesa per il paese

Monica Mazzolari, deceduta a soli 48 anni a seguito di una grave malattia era conosciutissima in paese. Oltre a essere stata assessore comunale e vice sindaco, è sempre stata particolarmente attiva in tutte le manifestazioni che vedevano coinvolta la comunità. «Il dono che ci è stato fatto è sicuramente anche un modo per tenere vivo il ricordo e la memoria di una persona davvero unica e straordinaria che ha sempre fatto tanto per il territorio serravallese – evidenzia Pezzana -. Non per altro il nostro asilo nido prende il nome da lei…».

Insomma, una donazione speciale che non consentirà solo ai piccini di riposare e rilassarsi ma anche di ricordare una figura, che tra l’altro è stata una meravigliosa moglie e una mamma straordinaria. «Da parte dell’intera struttura teniamo a ringraziare di cuore la famiglia per la loro sensibilità e l’attenzione che sempre ci riservano – conclude Pezzana -. E’ sicuramente qualcosa di unico. E ogni anno ricevere un presente che ci permette anche di rinnovare il ricordo di Monica è qualcosa per cui abbiamo sommo rispetto».

