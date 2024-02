La protesta dei trattori è arrivata anche al carnevale di Grignasco. In occasione della Giubiacia l’idea della mascherata “I cuntadin da Garudin”.

La protesta dei trattori è arrivata anche al carnevale di Grignasco

Document e Filomena raggiungono Giuan Baceja e Mariana Curbela a bordo dei trattori, portando così simpaticamente anche nel carnevale di Grignasco la protesta che sta dilagando in queste settimane in Italia e in molti Paesi europei.

Le maschere di Baragiotta e Garodino impersonate da Federico Rinolfi e da Adele Rinolfi anche quest’anno hanno raggiunto il paese vicino in occasione della Giubiacia. In serata, come da tradizione, viene proposta la sfilata lungo le principali vie del cuore di Grignasco. E tra i protagonisti che hanno raggiunto il paese ci sono state anche re e regina di Baragiotta e Garodino con la mascherata “I cuntadin da Garudin”.

LEGGI ANCHE: La protesta dei trattori arriva nel Vercellese: l’Ue mette a rischio l’agricoltura

L’idea di usare i trattori

Il loro ingresso è stato davvero particolare. «Siamo arrivati in piazza a Grignasco con alcuni trattori – racconta Rinolfi -. Ogni anno si ironizza su qualche tema d’attualità e questa volta, siccome avevamo sentito che gli agricoltori sarebbero partiti da Milano con i trattori per raggiungere Sanremo proprio il giorno della Giubiacia, ci siamo chiesti: ma perchè non li imitiamo?».

Esplicito quindi il riferimento alle proteste. «Si sa che in tempo di carnevale emergono argomenti seri, rivisitati in chiave allegra – prosegue la maschera -. Abbiamo comunque riso con questo ingresso trionfale ma è stato un momento anche di riflessione. E quali altre maschere avrebbero potuto parlare di un tema del genere se non Baragiotta e Garodino che sono immerse nei campi e l’agricoltura è una delle principali attività?»

Un’idea apprezzata e applaudita

Inutile sottolineare quanto sia stato apprezzato il benvenuto da parte dei “colleghi grignaschesi”. «Conosco Edoardo Andorno da tempo, anche fuori dall’ambito carnevalesco – mette in luce Rinolfi-, e siamo amici. E’ stato bello vedere il Comitato di Grignasco felice di vederci. E’ stata proprio una esperienza divertente».

Questo non è il primo anno che Document e Filomena con i loro seguito formato da Bundansia e Resghe raccontano l’attualità in chiave scherzosa, durante il giorno più divertente dell’anno. «In passato avevamo ironizzato per esempio sul Pnrr e ogni edizione vediamo di trovare qualche tema divertente». Pubblico comunque in visibilio giovedì sera. «Nessuno si aspettava il nostro arrivo, così grandioso – conclude il Document – Abbiamo fatto una bella sorpresa a tutti. Ringraziamo il nostro seguito, gli amici di Grignasco e gli abitanti per aver condiviso insieme a noi una bellissima esperienza».