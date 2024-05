Schianto sulla circonvallazione di Serravalle: due persone ferite. LE FOTO

Schianto sulla circonvallazione di Serravalle: due persone ferite. L’impatto nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 299. Pesanti disagi per la circolazione.

Incidente lungo la circonvallazione di Serravalle: nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, tre vetture hanno impattato lungo il tratto della provinciale 299 che taglia fuori il centro abitato: secondo una prima ricostruzione, due veicoli si sono scontrati, e un terzo è stato coinvolto in modo più marginale. La dinamica precisa viene comunque ricostruita dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

E’ accaduto poco prima delle 17. Sul posto sono arrivati i vigilo del fuoco di Varallo, Comando di Vercelli, assieme a due ambulanze e a una pattuglia di carabinieri di Borgosesia.

Le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei tre mezzi coinvolti. Intanto gli operatori sanitari si sono occupati delle persone coinvolte: due in particolare hanno avuto bisogono di assistenza medica, ma non sembrano gravi. Disagi al traffico e lunghe code in attesa che la strada venisse sgomberata dai veicoli coinvolti nell’incidente.

Come accennato, la ricostruzione precisa dell’episodio, e l’attribuzione di eventuali responsabilità, spetta ai carabinieri di Borgosesia.

