Serravalle apre il carnevale: Paolo Sassi è Mugiun dal lontano 2006. Oggi in mattinata trippa, nel pomeriggio l’ingresso delle maschere. In serata aperytrippa e DiscoMugiun.

Il Mugiun di Serravalle apre oggi, sabato 20 gennaio, il carnevale 2024 del paese. E quest’anno sarà davvero molto particolare. Oggi in mattinata alle 11.30 ci sarà la consueta distribuzione della trippa in piazza Tirondello, mentre alle 17 in sala consiliare, all’interno del municipio, è previsto l’arrivo della maschera maschile interpretata per il 19mo anno da Paolo Sassi, e la consegna delle chiavi.

La giornata si concluderà con l’aperytrippa al bar Impero dalle 18 e con la DiscoMugiun dalle 21.

«Ho cominciato a far carnevale tra il 1988 e il 1989 e dal 2006 sono il Mugiun di Serravalle – racconta -. L’anno prossimo festeggio i 20 anni: una bella fetta della mia vita».

Silvia Pezzana nella parte della Mugiuna

A fianco di Sassi ci sarà anche quest’anno Silvia Pezzana che ha iniziato ad indossare i panni della Mugiuna 10 anni fa. «Non possiamo svelare nulla su come comincerà la manifestazione ma possiamo dare un indizio – spiega Daniele Bovolenta, presidente del Comitato -. L’arrivo del Mugiun sarà davvero “pesante”. Non mancheranno gli scambi di battute con il sindaco in occasione della consegna delle chiavi e ci sarà qualche sorpresa».

A fianco di re e regina del carnevale ci sarà un folto seguito. «Abbiamo la possibilità di contare su circa 35 componenti di età differenti dai 16 agli 80-90 anni – prosegue il presidente del sodalizio -. Sottolineo che la nostra tradizione è storica perchè affonda le radici nella leggenda del ritrovamento del corso di Sant’Euseo, che si narra sia accaduta nel 1200. Ricordo a questo proposito che se qualcuno volesse unirsi alla nostra realtà, sarà certamente accolto a braccia aperte».

Quest’anno testamento e rogo vanno in piazza

E proprio in merito al seguito c’è una novità che è stata notata da chi segue in maniera assidua il Comitato serravallese. «Le componenti sono dotate di un cappello che riprende i colori del nostro gruppo – evidenzia Bovolenta – una sciarpa e un cestino con il nostro simbolo. E poi anche qui ci sarà una novità che sarà presentata sabato».

Insomma, il paese si prepara ad accogliere le sue maschere e vivere il periodo più allegro dell’anno. «Desidero mettere in luce ancora un aspetto a cui teniamo molto. Per la prima volta rogo e lettura del testamento si faranno in piazza a partire dalle 20.45 il martedì grasso. Ci siamo rivolti a una ditta specializzata che proporrà anche un grande spettacolo pirotecnico e quindi non ci resta che invitare tutti a vivere con noi gli eventi».