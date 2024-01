Serravalle piange Maria, moglie del poeta Marino Vidali. La donna aveva lavorato in un’azienda tessile, era molto conosciuta a Bornate.

E’ stato celebrato nei giorni scorsi il funerale di Maria Casini, persona molto conosciuta a Serravalle e in particolare nella frazione Bornate. La donna aveva 75 anni ed era la moglie di Marino Vidali, poeta dialettale molte volte presente alle rassegne che si organizzano in zona, oltre che volontario degli ex “Amici di Sant’Antonio”.

Maria Casini era una persona molto dedita alla famiglia. Sempre sorridente e disponibile, prima di andare in pensione aveva lavorato nella azienda tessile “Lora e Festa” a Borgosesia. Terminata la carriera lavorativa si era occupata dei figli e dei nipoti. Oltre al marito Marino, ha lasciato i figli Ciro e Michele con le loro famiglie. Il funerale è stato celebrato a Bornate martedì pomeriggio. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il cimitero di Serravalle.